Küreselleşme endeksinde 57'nci sıraya düştük

Dünya küreselleşme endeksinde geçen yıl 69,96 puanla 32'nci sırayı alan Türkiye, bu yıl 158 ülke arasında 57'nci sıraya yerleşti.



İsviçreli ekonomi araştırmaları enstitüsü KOF'un ekonomik küreselleşme, sosyal küreselleşme ve siyasi küreselleşme başlıkları altında incelediği 158 ülke arasında ilk sırayı 91,5 puanla Belçika alırken, Türkiye 66,4 puanla 57'nci sıraya yerleşti.



KOF'un küreselleşme endeksinde ilk 10 sıra, Kanada dışında Avrupa ülkelerince paylaşıldı. Sıralamada Belçika'yı 91 puanla İrlanda, 89,9 puanla Hollanda ve İsviçre, 89,1 puanla Avusturya, 88,7 puanla İsveç, 87,4 puanla Danimarka, 86,3 puanla Kanada ve Lüksemburg, 85,2 puanla Macaristan izledi.



Küreselleşme endeksinde Fransa 83,7 puanla 16'ncı, Almanya 81,8 puanla 22'nci, İngiltere 79,3 puanla 27'nci, İtalya 78,8 puanla 28'nci, Yunanistan 77 puanla 32'nci, ABD 74,9 puanla 38'nci, İsrail 74,7 puanla 40'ıncı, Rusya 65,2 puanla 61'nci, Japonya 63,5 puanla 70'inci, Suudi Arabistan 62,9 puanla 75'inci, Brezilya 61,7 puanla 79'uncu ve Çin 59,9 puanla 91'inci sırayı aldı.



Endeksin son üç sırasında 34,9 puanla Burundi, 30,5 puanla Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 23,7 puanla Myanmar yer alırken Afganistan, Somali, Irak, Küba, Özbekistan ve Türkmenistan gibi birçok ülkeye yeterli veri bulunmadığı gerekçesiyle sıralamaya girmedi.



Türkiye en iyi performansı siyasi küreselleşmede gösterdi



Küreselleşme endeksinde Türkiye, yabancı yatırımlar ve uluslararası ticaret gibi alt başlıkların dikkate alındığı ekonomik küreselleşmede 67,15 puanla 60'ıncı sırayı alırken internet kullanıcıları, istihdamda yabancı işçilerin oranı ve uluslararası markaların yaygınlığı gibi verilerin hesaplandığı sosyal küreselleşmede 50,7 puanla 105'inci sıraya indi.



Türkiye, uluslararası kuruluşlara üyelik ve diplomatik temsilcilik sayısı gibi verilerin dikkate alındığı siyasi küreselleşmede ise 91,72 puanla 19'uncı sıraya tırmandı.



Türkiye, KOF'un geçen yıl 122 ülkeyi kapsayan küreselleşme endeksinde 69,96 puanla 32'nci sırayı almıştı.

