-KÜRESEL ZENGİNLİK 195 TRİLYON DOLAR ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Küresel bazda 4,4 milyar kişinin sahip olduğu toplam servet, 2000'den bu yana yüzde 72 artarak, 195 trilyon dolara ulaştı. Credit Suisse'ın hazırladığı rapora göre, küresel bazda 4,4 milyar kişinin sahip olduğu zenginlik 2000 yılından bu yana yüzde 72 oranında artış kaydetti ve artmaya devam etmesi bekleniyor. Söz konusu toplam servetin 2015'te yüzde 61 oranında artarak, 315 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 3,03 milyar kişinin ise en az 10 bin dolar serveti bulunuyor. Bu durum, küresel nüfusun yüzde 68,4'ünün toplam servetin yalnızca yüzde 4,2'sine sahip olduğunu gösteriyor. Toplam nüfusun yüzde 0,5'i yani 2,4 milyon kişinin ise 1 milyon dolardan fazla serveti bulunuyor. Söz konusu 2,4 milyon kişi küresel zenginliğin yüzde 35,6'sını oluşturuyor. Ülkeler bazında düşünüldüğünde, 54 trilyon 600 milyar dolarla ABD başta geliyor. ABD'yi toplam 21 trilyon dolar değerinde servetle Japonya, 16 trilyon dolar servetle Çin takip ediyor. Fransa ise Almanya ve İngiltere'yi geride bırakarak, 12 trilyon 100 milyar dolarlık serveti ile listeye 4'üncü sıradan giren ilk Avrupa ülkesi oluyor. Yetişkin başına ortalama zenginlik dikkate alındığında İsviçre, 372 bin 692 dolar değerinde servetle ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Norveç'te ise son 10 yılda yetişkin başına ortalama zenginlik yüzde 195 oranında artarak 326 bin 530 dolara yükseldi. Norveç'i 320 bin 909 dolarla Avustralya, 255 bin 488 dolarla Singapur izliyor.