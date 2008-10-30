Küresel yavaşlama dev şirketleri vuruyor

Ekonomik durgunluk dünyanın en büyük şirketlerini de derinden sarsıyor. Elektronik devi Toshiba, temmuz-eylül döneminde zarar açıkladı. Zararda, küresel yavaşlamanın, dijital ürünlere ve ev aletlerine talebi azaltması etkili oldu. Tokyo merkezli şirket, 272.8 milyon dolar zarar etti.



Fujitsu da aynı dönemde yüzde 21.2 kâr kaybı yaşarken, dünya devi Sony ise yüzde 5 satış düşüşüyle 214 milyon dolarlık kâr kaybı yaşadı. Japon Yeni’nin yükselmesi, ihracat yapan Japon şirketlerinin kâr düşüşleri yaşamasında bir diğer önemli etken olarak gösteriliyor.



Dünyanın otomotiv devi şirketlerinden General Motors ve Chrysler ise birleşerek krizin etkilerini azaltmak için ABD hükümetinden 10 milyar Euro istemişti.



Yine dünya devleri Opel, Volkswagen ve Ford gibi şirketler de üretim kapasitelerini düşürmek zorunda kaldı.



Sektörünün lider şirketlerinden Bosch, önlem olarak işten çıkarma yoluna giderken; Continental de üretimini durdurma kararı aldı.



Küresel kriz; otomotivden, beyaz eşyaya kadar birçok sektörde etkili oluyor.

