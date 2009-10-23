Küresel yatırımcı bardağın boş tarafından bakıyor

ABD borsalarındaki sert satışlar yeni düzeltmenin yolda olduğu endişesi yarattı.Bir kaç gün içinde ise yüzde 5'lik düşüş bekleniyor.



Piyasalarda sonbaharda bir düzeltme yaşanacağı beklentisini yaz aylarında üstüne basa basa vurgulayan ekonomistlerin öngörüsü gerçek oldu. Önceki gün ABD'de perakende zinciri Wal Mart fiyat indirimlerine gideceğini söyleyince şirket gelirlerinin çakılacağı endişesi doğdu. Üstüne bazı analistler Wells Fargo bankasına ait hisse senetlerini portföylerinden çıkarmaya başlayınca ABD borsalarına son 40 dakikada aniden satış geldi. Bu haberler Dow Jones'un psikolojik 10 bin seviyesinin altına gerileyeceği endişeleri ile birleşince ABD borsaları günü yüzde 1'e yakın kayıpla kapattı. Ancak satışlar çarşamba günüyle sınırlı kalmadı. Çin'den dün gelen büyüme rakamları iyi olmasına rağmen küresel yatırımcı bardağın boş tarafından bakmayı tercih etti. Çin ekonomisindeki büyümenin büyük oranda devasa kamu harcamalarının etkisiyle gerçekleştiğini ve sürdürülebilir olmadığını düşünen yatırımcı önüne ihracat ve özel yatırımlardaki kan kaybı tablosunu da koyunca kâr realizasyonuna gitti. Japonya'dan gelen kötü ticaret verileri ile İngiltere perakende satışları da hayal kırıklığı yarattı. Bunun üzerine Japon Nikkei 100 endeksi yüzde 0,64 düşerken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,48, Singapur'un Straits Times endeksi de yüzde 0,39 düştü. Satışlar Avrupa piyasalarına da sıçradı, gün içinde yüzde 1,5'e yaklaşan kayıplar görüldü. Uzmanlara göre iki gündür yaşanan bu hareket basit bir satıştan ibaret olmayabilir. Marketwatch'a konuşan analistler ufuktaki yeni bir "düzeltme" olduğunu iddia ediyor.

ABD borsası yüzde 5 geri çekilebilir





Piyasalarda toparlanma sinyalleri görülse de bazı ekonomistler hâlâ yeni düzeltmelerin yolda olduğu yönünde uyarıyor. Bazı analistler piyasaların bu yıl tırmanmaya devam edeceğini ancak bir geri çekilmenin de yolda olduğunu söylerken, bazıları da ya bu hafta sonu ya da en geç önümüzdeki hafta ABD borsalarında yüzde 5 civarında bir geri çekilme yaşanacağı yönünde uyarıda bulunuyor. S&P 500 endeksi için de 11 bin 252'nin kritik seviye olduğu ve bu seviyeye ulaşılmasının zor olduğu belirtiliyor.





Uzmanların kısa vadede bir konsolidasyon beklediğini yazan Marketwatch, piyasalardaki geçmiş krizler sonrası iyileşme sürecine bakıldığında bu krizde yaşanan iyileşmenin "aşırı hızlı" olduğunu belirtiyor. Şu andaki fiyat seviyeleri ile geçmiş trendlere bakıldığında S&P 500 endeksi dünya çapına "geri çekilme" yaşaması en muhtemel endekslerin başında geliyor. Hatta kimi uzmanlara göre mart ayında yaşananların "gerçek bir dip" olduğunu düşünenler fena halde yanılabilir. Marketwatch'a konuşan ConvergEx baş piyasa stratejisti Nicholas Colas'a göre 2009'un sonunda daha derin bir dip yolda. Yakın vadede S&P 500'ün 1200 ila 1250 puan arasında hareket etmesi beklenirken, yine de üçüncü çeyrek bilançolarının ve ABD tüketici harcamaları verisinin piyasalara yukarı yönlü sürprizler getirebileceği öngörülüyor.

İyi bilançolar moral veremedi



