KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

- IFO iş iklimi Aralık ayında, Kasım ayındaki 102 puandan, beklenti olan 101.8 puanın altında, 101 puana geriledi.

- IFO durum değerlendirmesi Aralık ayında, Kasım ayındaki 105.5 puandan, beklenti olan 104.9 puanın altında, 104.7 puana geriledi.

- IFO beklentiler Aralık ayında, Kasım ayındaki 98.7 puandan, beklenti olan 98.3 puanın altında, 97.3 puana geriledi.

ABD

- Konut başlangıçları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 1.6’lık düşüş sonrasında, yüzde 3.2 arttı.

- Konut başlangıçları Kasım ayında, Ekim ayındaki 1 milyon 217 binden, 1 milyon 256 bine yükseldi, beklenti 1 milyon 225 bine yükselmesiydi.

- İnşaat izinleri Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.6’lık düşüş sonrasında, yüzde 5.0 arttı.

- İnşaat izinleri Kasım ayında, Ekim ayındaki 1 milyon 263 binden, 1 milyon 328 bine yükseldi, beklenti 1 milyon 259 bine yükselmesiydi.