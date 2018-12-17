T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Euro bölgesi - Tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0

17 Aralık 2018 20:41

İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro bölgesi
- Tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.2’lik artış sonrasında, yüzde 0.2 düştü.
- Tüketici fiyatları Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 2.0 artış sonrasında, yüzde 1.9 arttı.
- Çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.1’lik artış sonrasında yüzde 0.3 düştü.
- Yıllık çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında, beklenti doğrultusunda bir değişim göstermeyerek yüzde 1.0 arttı.
ABD
- ABD New York Fed imalat endeksi Ekim ayındaki 23.3 puandan, beklenti olan 20 puanın oldukça altında, 10.9 puana geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAKüreselPazartesiTüketiciKasımEkimYıllıkABD ABD New York Fed
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24