KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro bölgesi

- Tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.2’lik artış sonrasında, yüzde 0.2 düştü.

- Tüketici fiyatları Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 2.0 artış sonrasında, yüzde 1.9 arttı.

- Çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.1’lik artış sonrasında yüzde 0.3 düştü.

- Yıllık çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında, beklenti doğrultusunda bir değişim göstermeyerek yüzde 1.0 arttı.

ABD

- ABD New York Fed imalat endeksi Ekim ayındaki 23.3 puandan, beklenti olan 20 puanın oldukça altında, 10.9 puana geriledi.