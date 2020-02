KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Japonya\'da 5 Yıllık Tahvil İhalesinde Satış Y1.642t. Teklif Y6.384t

Japonya\'da 5 Yıllık Tahvil İhalesinde Ortalama Fiyat 100.91. Faiz Yüzde 0.087

AVRUPA

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık\'ta Ekim\'de Perakende Satış Beklentisi Aylık %0.4. Yıllık %3.0

Birleşik Krallık\'ta Ekim\'de Yakıt Hariç Perakende Satışlar Aylık -%0.4. Yıllık %2.7

Birleşik Krallık\'ta Ekim\'de Perakende Satışlar Aylık -%0.5. Yıllık %2.2

İsveç

İsveç\'te Ekim\'de İşsizlik Oranı Beklentisi %6.1

İsveç\'te Ekim\'de İşsizlik Oranı %5.5

İsveç\'te Ekim\'de İşsiz Sayısı 302.000

ABD

Philadelphia Fed Stoklar Endeksi Kasım\'da 9.5 (Ekim\'de -0.8)

Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi Kasım\'da 5.0 (Ekim\'de 0.2)

Philadelphia Fed Nakliye Endeksi Kasım\'da 21.6 (Ekim\'de 24.5)

Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi Kasım\'da 9.1 (Ekim\'de 19.3)

Philadelphia Fed İstihdam Endeksi Kasım\'da 16.3 (Ekim\'de 19.5)

Philadelphia Fed Alınan Fiyat Endeksi Kasım\'da 21.9 (Ekim\'de 24.1)

Philadelphia Fed Ödenen Fiyat Endeksi Kasım\'da 39.3 (Ekim\'de 38.2)

Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi Beklentisi Kasım\'da 20.0

Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi Kasım\'da 12.9 (Ekim\'de 22.2)

ABD\'de Eylül\'de Perakende Satışlar -%0.1 Olarak Revize Edildi

ABD\'de Ekim\'de Otomobil Ve Benzin Hariç Perakende Satışlar 0.3

ABD\'de Ekim\'de Otomobil Hariç Perakende Satışlar %0.7

ABD\'de Ekim\'de Perakende Satışlar %0.8 (Beklenti %0.5)

ABD\'de Bir Önceki Haftanın İşsizlik Başvurusu Verisi Revize Edilmedi. 214 Bin

ABD\'de Devam Eden İşsizlik Başvuruları 46 Bin İle 1.676.000 Oldu

ABD\'de Haftalık İşsizlik Başvuruları 2 Bin İle 216 Bin (Beklenti 215 Bin)

ABD\'de Ekim\'de Petrol İthal Fiyatları %2.8

ABD\'de Ekim\'de Petrol Dışı İthal Fiyatları %0.2

ABD\'de Ekim\'de İthal Fiyatları %0.5 (Beklenti %0.2)

New York Fed Alınan Fiyatlar Endeksi Kasım\'da 13.1 (Önceki 14.3)

New York Fed İstihdam Endeksi Kasım\'da 14.1 (Önceki 9.0)

New York Fed Yeni Siparişler Endeksi Kasım\'da 20.4 (Önceki 22.5)

New York Fed İmalat Endeksi Kasım\'da 23.3 (Önceki 21.1)