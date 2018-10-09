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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya’da - Ticaret dengesi, Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 15

09 Ekim 2018 20:44

İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya’da
- Ticaret dengesi, Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 15.9 milyar eurodan, 16.4 milyar euroluk beklentinin de üstünde 18.3 milyar Euro olarak gerçekleşti.
- Almanya’nın Ağustos ayındaki ihracatı, Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 2.8’lik artış sonrasında, yüzde 0.2’lik artış beklentisinin aksine, yüzde 2.7 düştü.
- Almanya’nın Ağustos ayındaki ithalatı, Temmuz ayındaki yüzde 0.8’lik artış sonrasında, beklenti olan yüzde 0.3’lük beklentiyi karşılamayarak yüzde 0.1 azaldı.

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