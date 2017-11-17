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Ekonomi

Küresel ve iç gelişmelerle dolar 3.90 lirayı, euro 4.60 lirayı gördü

İstanbul, 17 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası'dan (Fed) Aralık ayında faiz artışı beklentileri ve iç gelişmelerin etkisiyle, dolar yeniden 3

17 Kasım 2017 15:37

İstanbul, 17 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası\'dan (Fed) Aralık ayında faiz artışı beklentileri ve iç gelişmelerin etkisiyle, dolar yeniden 3.90 lirayı ve euro da 4.60 lirayı gördü.
Haftanın son işlem gününe 3.85 - 3.86 lira aralığında başlayan dolar 3.9029 liraya kadar yükseldikten sonra, 3.89 - 3.90 lira, güne 4.55 - 4.56 lira aralığında başlayan euro da 4.6040 liraya kadar çıktıktan sonra 4.59 - 4.60 lira aralığına döndü.
Analistlere göre dövizlerdeki artış, Fed\'den faiz artışı beklentilerinin yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, \"Faiz konusunda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar; enflasyonu doğuran ana sebep faizdir, bunu öğreneceksiniz\" sözlerinin de etkisiyle hız kazandı.
Güne yüzde 0.46 yükselişle 107 bin 468 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, konuşma sonrası eksiye dönerek yüzde 0.6 düşüşle 106 b.in 338 puana kadar geriledi.

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