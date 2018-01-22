T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Küresel ve bölgesel gelişmelerle dolar 3.81, euro 4.67 liranın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - ABD'de "hükümetin durması"yla düşen dolar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun etkisiyle 3

22 Ocak 2018 18:06

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - ABD\'de \"hükümetin durması\"yla düşen dolar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun etkisiyle 3.83 liraya kadar yükseldikten sonra 3.81 – 3.82 lira bandına, 4.68 liraya yükselen euro ise 4.67 – 4.68 lira bandına döndü.
Bölgesel jeopolitik risklere karşın, hafta başındaki sert düşüşlerini dün ve önceki gün büyük ölçüde geri kazanan Borsa İstanbul Endeksi ise gün içinde 116 bin 299 puana kadar yükseldikten sonra 115 bin 916 puana geriledi.
ABD\'de, federal devletin kamu hizmetleri, iktidardaki Cumhuriyetçiler ile muhalefetteki Demokratlar arasında \"göçmenler ve sınır güvenliği\"ne ilişkin çözümlenemeyen anlaşmazlık nedeniyle durduruldu. Buna göre, iktidar ve muhalefet partileri, kamu hizmetleri için \"geçici kaynak sağlanması\"na ilişkin tasarı üzerinde uzlaşıya varamadı ve kamu hizmetleri Cuma gece yarısı askıya alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirOcak DHAABDTürk Silahlı Kuvvetlerinin AfrinZeytin DalıBölgeselBorsaEndeksiCumhuriyetçilerDemokratlarBunaCuma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24