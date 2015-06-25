Küresel ticaretteki büyüme hız kesti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) ortak verilerine göre, küresel ihracattaki büyüme, bir önceki çeyrekteki yüzde 2,1’den, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4’e düştü.

DTÖ ve UNCTAD verilerine göre, küresel ithalataki büyüme de, aynı dönemler itibarıyla yüzde 1,5 düzeyinden yüzde yüzde 0,9’a geriledi.

DTÖ’nün geçen Nisan ayında yayımladığı tahminlerine göre, küresel ticarette büyümenin, 2014 yılındaki yüzde 2,8’den bu yıl yüzde 3,3’e ve gelecek yıl da yüzde 4,4’e yükselmesi bekleniyor.

Asya dışındaki kalkınmakta ve gelişmekte olan ekonomilerden yapılan ihracat yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 artarken, Asya’nın ihracatındaki büyüme yüzde 3,0 ile iki katını buldu. Buna karşılık, aynı dönemde gelişmiş ülkelerden yapılan ihracat, ABD ihracatının yüzde 4,5’lik yavaşlamasının etkisiyle yüzde 0,5 geriledi.

Kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkeler ithalatı, Güney ve Orta Amerika ve Karayipler bölgesi ithalatındaki yüzde 6,8’lik patlamanın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü. Gelişmiş ülkelerin ithalatı da aynı dönemde, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın liderliğinde yüzde 1,3 arttı.