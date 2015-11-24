Küresel terör uyarısı



ABD yönetimi vatandaşlarını bütün dünyada artan terör tehlikesi karşısında uyardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan "Dünya genelinde seyahat uyarısı" başlıklı yazılı açıklamada, IŞİD, El Kaide ve Boko Haram gibi radikal grupların dünyanın çeşitli bölgelerinde saldırı hazırlığı yaptığına dair ipuçlarına rastlandığı belirtildi. Paris'teki terör saldırılarının ardından Avrupa'daki güvenlik önlemleri arttırılmıştı. Belçika'daki en üst seviyeli terör alarmı bir hafta daha uzatıldı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın uyarı notasında seyahat etmeme tavsiyesine yer verilmiyor ve kamusal alanlarla toplu taşımacılıkta dikkatli olunması ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması isteniyor. Bakanlık somut örnekler olarak Fransa, Nijerya, Danimarka, Türkiye ve Mali'deki saldırılara işaretle, Suriye ve Irak'tan ülkelerine dönen IŞİD militanlarının son derece tehlikeli olduklarına dikkat çekti.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından çok sayıda terör uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada son uyarının daha öncekileri güncelleştirme amacıyla yapıldığı belirtildi.