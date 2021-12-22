Küresel tedarik zinciri krizi, Japonya'daki McDonald's restoranlarını vurdu: Sadece küçük boy patates satılacak

T24 Dış Haberler

Dünyanın en büyük fast food şirketi McDonald's, küresel tedarik zinciri krizine bağlı olarak Japonya'da patates kızartması kıtlığı çekiyor.

Şirket, patateslerin getirilmesinin gecikmesi sebebiyle Japonya'da müşterilerine ünlü patates kızartmalarını yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

Bu sebeple McDonald's, Japonya'daki şubelerinde bu cumadan itibaren 30 Aralık'a kadar sadece küçük boy patates kızartması satacak.

McDonald's normal şartlarda patateslerini Japonya'ya Kanada'nın Vancouver kentinin yakınlarındaki bir limandan gönderdiğini; ancak sel hasarı ve pandeminin küresel tedarik zincirinde sebep olduğu problemlerin kendilerini etkilediğini ifade etti.

Fast food devi, Japonya'ya uçakla patates taşımak gibi alternatiflere döneceklerini ifade etti.

Japonya'daki McDonald's restoranları, 2009'da da ABD'deki liman işçileri ile işverenleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle porsiyonlarını küçültmek zorunda kalmıştı.