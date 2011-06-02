Küresel servetin yüzde 44'ü Kuzey Amerika'da

T24- Dünyadaki dolar milyoneri sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artarak 12,5 milyona ulaştı. Küresel servet tuturı ise 9 trilyon dolar artarak, 122 trilyon dolara çıktı.



Yönetim danışmanlık şirketi Boston Consulting Group (BCG) tarafından yapılan araştırmaya göre, geçen yıl dolar milyoneri sayısını en hızlı artıran ülke yüzde 31 ile Çin oldu. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'deki dolar milyoneri sayısı geçen yıl 1,1 milyona ulaşmasına karşın ülke bu kategoride hala üçüncü sırada bulunuyor.





Dünyada en fazla milyoner 5,2 milyonla ABD'de yaşıyor. ABD'yi 1,5 milyon milyonerle Japonya izliyor. İngiltere'de 570 bin, Almanya'da ise 400 bin milyoner yaşıyor.





BCG'ye göre, Çin'de 100 milyon doların üzerinde serveti bulunanların sayısı 393 iken bu rakam ABD'de 2 bin 692'ye ulaşıyor. 100 milyon doların üzerinde serveti bulunanların sayısının Almanya'da 839, Suudi Arabistan'da ise 826, Fransa'da ise 210 olduğu belirtiliyor.





Düşünce kuruluşu GroupM Knowlege'nin işbirliğiyle hazırlanan Hurun Report'a göre, Çin'deki milyoner sayısındaki artışta gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) görülen hızlı artışla ülkedeki emlak sektörü etkili oldu.





Rapora göre, Çinli milyonerlerin yüzde 55'i özel şirket sahibi, yüzde 20'si emlak spekülatörü, yüzde 15'i borsacı, yüzde 10'u ise çok yüksek maaşlı çalışanlardan oluşuyor.





Küresel servet 122 trilyon dolar







BCG'nin Küresel Varlık Raporuna göre, geçen yıl küresel servet ortalama yüzde 8 (9 trilyon dolar) artarak, toplam 121,8 trilyon dolara ulaştı. Geçen yıl küresel finansal kriz öncesi döneme göre daha az büyüme görülen küresel servet, 2002-2007 döneminde yıllık ortalama yüzde 11 artış kaydetmişti.



Küresel servetteki artışın özellikle Japonya'nın durumu nedeniyle önümüzdeki yıllarda yavaşlaması bekleniyor. Küresel servetin 2011-2015 döneminde ortalama yüzde 6 artarak 162 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.





Geçen yıl servet artışında en hızlı bölge yüzde 17,1 artışla (Japonya hariç) Asya-Pasifik oldu.





Asya-Pasifik bölgesini yüzde 10,2 (3,6 trilyon dolar) artışla Kuzey Amerika izledi. Küresel servetin yaklaşık yüzde 44'ünü oluşturan Kuzey Amerika'nın toplam serveti 38,2 trilyon dolara ulaştı.

Avrupa'daki servet artışı ise geçen yıl yalnızca yüzde 4,8'de (1,7 trilyon dolar) kaldı.





Ortadoğu ve Afrika'daki servet artışı yüzde 8,6'le küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Latin Amerika ise küresel servetini geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artırdı. Söz konusu üç bölgenin 2008'de yüzde 20,9 olan toplam küresel servetteki payı geçen yıl yüzde 24,4'e yükseldi.





Japonya'da ise toplam servet geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 16,8 trilyon dolara geriledi. 2008 yılında Asya-Pasifik Bölgesi'nin toplam servetinin yarısından fazlasını Japonya oluşturuyordu. Bu oran, 2010'da yüzde 44'e geriledi.