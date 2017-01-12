Küresel Risk Raporu açıklandı

17-20 Ocak tarihleri arasında Davos'ta yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde yayımlanan bir raporda, küreselleşme konusunda en büyük tehlikenin popülizmden kaynaklandığı açıklandı. WEF'in son on yılı kapsayan raporu, dünya çapında ortaya çıkan en büyük 30 riski ve bunların temelini oluşturan 13 akımı analiz etti. Sözkonusu rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, dünya çapında önemli değişimlere neden olacak. Hollanda, Fransa, İtalya ve Almanya'daki seçimlerde bu ülkelerin sağa kayacağı ve toplumda hakim güçlere karşı tepkilerin artacağı öngörüsü de raporda yer alıyor. Bunun yanında, küresel gelişmelerin önümüzdeki on yıl içinde en çok gelirlerin artmasından ve sermayenin adil olmayan bir şekilde dağıtılmasından etkileneceği ifade edilirken, dünya ekonomisinin büyümeye devam edeceği belirtiliyor.

İşi robotlar mı devralacak?

WEF yetkililerine göre ayrıca, iklim konusundaki kaygılar gibi eski riskler de ortadan kalkmış değil. Rapora göre Trump'ın ABD başkanı olması ile birlikte karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik daha önce yapılan planlar bozulabilir. Raporu hazırlayan isimlerden Cecilia Reyes, "Bu tehlikelerin çoğunu daha önceki raporlarımızda da anlattık ancak şimdi daha da önemli oldular" ifadesini kullandı. Rapor öte yandan bir başka risk olarak robotların insanlardan işlerini devralmasını görüyor. Yapay zekanın ve robotlarla ilgili çalışmaların hem olumlu, hem de olumsuz sonuçlara yol açabildiğini belirten rapor, robotlaşma ile birlikte hackerlerden kaynaklanan tehlikenin de artabileceğine dikkat çekiyor.

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Reuters/dpa, CN/HT