'Küresel piyasalardaki dalgalanma Türkiye'ye yaradı'

ABD'de dün Wall Street endekslerinde yüzde 1'i aşan düşüşler yaşandı. Öncesinde Avrupa borsalarında da sert kayıplar vardı. Avrupa'da borsalar bugüne dünkü kayıpların bir kısmını telafi ederek başlasa da özellikle Yunanistan'ın sanılandan daha yavaş toparlandığı endişeleri Euro Bölgesi'nde alımları sınırlıyor. Türkiye ise küresel büyüme endişeleriyle başlayan satış dalgasından görece az etkilendi. Özellikle petrol fiyatlarının küresel talepte azalma beklentileriyle dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, petrol ithalatçısı Türkiye'nin maliyetlerini azaltacağı için yatırımcılar tarafından pozitif bir gelişme olarak algılandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra merkezli Standard Bank gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, petroldeki her 10 dolarlık düşüşün Türkiye'de enflasyonu 0,3 ila 0,4 puan düşürdüğünü hatırlatıyor ve Türkiye'nin yatırımcılar nezdindeki cazibesini koruduğunu ifade etti.

Ash, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair için kullanılan 'teflon' takma isminin uyduğu yorumunu yaparak, "Türkiye ciddi siyasi kararların arifesindeyken piyasalar Türkiye'yi destekleyen bir görünüme büründü. Siyasilerin şansa ihtiyacı olur. Erdoğan'da da bu şans fazlasıyla var" dedi.

ABD'de faizler düştü, Türkiye'ye para girişi arttı

Yatırımcıların riskten kaçmasının bir diğer sonucu da güvenli liman olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvillerine alım gelmesiydi. ABD tahvillerinin faizi Eylül ayında yüzde 2,60'ın üzerini gördükten sonra dün son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş Türkiye gibi daha yüksek faiz sunan gelişen ülkelerin tahvillerine ilgiyi artırıyor.

Türkiye'de gösterge olarak kabul edilen iki yıllık Hazine tahvilinin faizi Eylül'de yüzde 10'a yaklaşmıştı. Bugün ise gelen alımlarla yüzde 9'a kadar gerilemiş durumda.

'ABD'de zayıflık Türkiye için iyi'

ABD ekonomisinin motoru olarak kabul edilen perakende satışların Eylül ayında yedi ay aradan sonra ilk kez daralmaya işaret ederek aylık bazda yüzde 0,3 düşmesi yatırımcıları endişelendirmişti. Gelen olumsuz verinin ardından ABD Merkez Bankası Fed'in uzunca bir süre faiz artırımına gidemeyeceği algısı piyasalarda oluşmuş durumda.

HSBC Türkiye stratejisti Fatih Keresteci yatırımcılara gönderdiği günlük piyasa notunda, "ABD'den gelen her zayıf veri sonrasında yeni bir parasal genişleme lafının telaffuz edilebileceğini düşünmeye başladık. Bu haber, nihayetinde Türkiye için iyi. Her ne kadar kısa vadede piyasalardaki çalkantılar nedeniyle olumlu yansımalar görmekte zorlansak da, orta vadede FED'in güvercin kalmaya devam etme ihtimalinin yüksek olması yatırımcıları getiri peşinde koşmaya sevkedip, yüksek getiri sunan ülkelere yönlendirecek" diyor.

Türkiye'ye yönelik iyimserlik Türk Lirası'na da yaramış durumda. Dolar/TL kuru tekrar 2,27'li seviyelere geriledi.

Yabancılar olumlu

Türkiye'nin çevresinde artan jeopolitik risklere karşın yabancı yatırımcılar özellikle hisse piyasasında iyimserliğin devam edeceğini düşünüyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, yatırımcılara gönderdiği gelişen piyasalar raporunda Türkiye için 'piyasa üzerinde getiri' tavsiyesini korudu ve "Bir çok kişi Türkiye konusunda aşırı kötümser" yorumunu yaptı.

JP Morgan'a göre, Türk Lirası her ne kadar değer kaybetmiş olsa da artık dengeleniyor. Petroldeki düşüşü de gerekçe gösteren kurum, Borsa İstanbul için 'Al' tavsiyesi veriyor.