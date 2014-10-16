T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Küresel piyasalardaki dalgalanma Türkiye'ye yaradı'

Uzmanlar, ABD'den üst üste gelen zayıf ekonomik veriler ve giderek artan küresel büyümede yavaşlama endişeleri ABD ve Avrupa piyasalarında sert satış dalgalarına yol açtığını belirtiyor

16 Ekim 2014 15:52

ABD'de dün Wall Street endekslerinde yüzde 1'i aşan düşüşler yaşandı. Öncesinde Avrupa borsalarında da sert kayıplar vardı. Avrupa'da borsalar bugüne dünkü kayıpların bir kısmını telafi ederek başlasa da özellikle Yunanistan'ın sanılandan daha yavaş toparlandığı endişeleri Euro Bölgesi'nde alımları sınırlıyor. Türkiye ise küresel büyüme endişeleriyle başlayan satış dalgasından görece az etkilendi. Özellikle petrol fiyatlarının küresel talepte azalma beklentileriyle dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, petrol ithalatçısı Türkiye'nin maliyetlerini azaltacağı için yatırımcılar tarafından pozitif bir gelişme olarak algılandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra merkezli Standard Bank gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, petroldeki her 10 dolarlık düşüşün Türkiye'de enflasyonu 0,3 ila 0,4 puan düşürdüğünü hatırlatıyor ve Türkiye'nin yatırımcılar nezdindeki cazibesini koruduğunu ifade etti.

Ash, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair için kullanılan 'teflon' takma isminin uyduğu yorumunu yaparak, "Türkiye ciddi siyasi kararların arifesindeyken piyasalar Türkiye'yi destekleyen bir görünüme büründü. Siyasilerin şansa ihtiyacı olur. Erdoğan'da da bu şans fazlasıyla var" dedi.

 

ABD'de faizler düştü, Türkiye'ye para girişi arttı

 

Yatırımcıların riskten kaçmasının bir diğer sonucu da güvenli liman olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvillerine alım gelmesiydi. ABD tahvillerinin faizi Eylül ayında yüzde 2,60'ın üzerini gördükten sonra dün son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş Türkiye gibi daha yüksek faiz sunan gelişen ülkelerin tahvillerine ilgiyi artırıyor.

Türkiye'de gösterge olarak kabul edilen iki yıllık Hazine tahvilinin faizi Eylül'de yüzde 10'a yaklaşmıştı. Bugün ise gelen alımlarla yüzde 9'a kadar gerilemiş durumda.

 

'ABD'de zayıflık Türkiye için iyi'

 

ABD ekonomisinin motoru olarak kabul edilen perakende satışların Eylül ayında yedi ay aradan sonra ilk kez daralmaya işaret ederek aylık bazda yüzde 0,3 düşmesi yatırımcıları endişelendirmişti. Gelen olumsuz verinin ardından ABD Merkez Bankası Fed'in uzunca bir süre faiz artırımına gidemeyeceği algısı piyasalarda oluşmuş durumda.

HSBC Türkiye stratejisti Fatih Keresteci yatırımcılara gönderdiği günlük piyasa notunda, "ABD'den gelen her zayıf veri sonrasında yeni bir parasal genişleme lafının telaffuz edilebileceğini düşünmeye başladık. Bu haber, nihayetinde Türkiye için iyi. Her ne kadar kısa vadede piyasalardaki çalkantılar nedeniyle olumlu yansımalar görmekte zorlansak da, orta vadede FED'in güvercin kalmaya devam etme ihtimalinin yüksek olması yatırımcıları getiri peşinde koşmaya sevkedip, yüksek getiri sunan ülkelere yönlendirecek" diyor.

Türkiye'ye yönelik iyimserlik Türk Lirası'na da yaramış durumda. Dolar/TL kuru tekrar 2,27'li seviyelere geriledi.

 

Yabancılar olumlu

 

Türkiye'nin çevresinde artan jeopolitik risklere karşın yabancı yatırımcılar özellikle hisse piyasasında iyimserliğin devam edeceğini düşünüyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, yatırımcılara gönderdiği gelişen piyasalar raporunda Türkiye için 'piyasa üzerinde getiri' tavsiyesini korudu ve "Bir çok kişi Türkiye konusunda aşırı kötümser" yorumunu yaptı.

JP Morgan'a göre, Türk Lirası her ne kadar değer kaybetmiş olsa da artık dengeleniyor. Petroldeki düşüşü de gerekçe gösteren kurum, Borsa İstanbul için 'Al' tavsiyesi veriyor.

 

ETİKETLER

küresel piyasatürkiyedalgalanmayaradıabdabeuro bölgesiekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24