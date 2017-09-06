Küresel piyasalarda riskten kaçışla dolar ve euro yükseldi

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Kuzey Kore gerilimi ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle küresel piyasalarda yaşanan riskten kaçışlara bağlı olarak, dolar 3.44 lirayı, euro da 4.11 lirayı aştı.

Enflasyonun Ağustos ayında bektileri aşıp yeniden iki haneye yükselmesine bağlı olarak dün 3.45 lira sınırına dayandıktan sonra 3.4330 liraya kadar dönen dolar, bugün yüzde 0.2\'den fazla artışla 3.4462 liraya, 4.09 liranın hemen üzerinde başlayan euro da 4.1175 liraya kadar yükseldi.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dünü yüzde 1.03 düşüşle 108 bin 873 puandan kapayan Bodrsa İstanbul Endeksi\'ndeki iniş bugünkü işlemlerde de sürdü. Erken işlemlerde 108 bin 659 puana kadar gerileyen Endeks daha sonra 108 bin 800 puanın üzerine döndü.

Küresel etkilerle tırmınışını sürdüren altının onsu 1,343 dolara kadar çıktıktan sonra 1,340 dolar dolayında hareket etmeye başladı.

Altının küresel düzeyde yükselmesiyle birlikte, içeride de gram altın 147.7 liradan 148.45 liraya, çeyrek altın 238 liradan 241 liraya liraya ve Cumhuriyet altını da 972 liradan 985 liraya çıktı.

\"Riskten kaçış...\"

İş Yatırım\'ın, \"Riskten kaçış...\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Devam eden Kuzey Kore gerilimi ve ABD’de yaşanan doğal afetler piyasalarda riskten kaçışı desteklemeye devam ediyor; nitekim, Kuzey Kore’ye sert ekonomik yaptırımlar uygulanması fikri Rusya ve Çin tarafında kabul görmedi\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"10 yıllık ABD faizleri Kasım ayımdan sonra tekrar yüzde 2.0 seviyesine yaklaşırken altın fiyatları nerdeyse son bir yılın zirvesinde.

\"Fed’in güvercin kanadından gelen açıklamalar da dolardaki düşüşü ve ABD bonolarındaki yükselişi destekler nitelikte.

\"Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) hisse senedi piyasalarında risk fiyatlamaları oldukça sınırlı.

\"Almanya’nın Ekim ayında Avrupa Birliği’nin Türkiye ile müzakereleri sonlandırma konusunu görüşeceği yönündeki açıklamaları, gümrük birliğinin genişletilmesi konusundaki beklentilerin giderek azalması, ve tahminlerin üzerinde açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları da olumsuz ayrışmayı tetikleyen faktörler oldu.\"