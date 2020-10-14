Küresel piyasalarda ons altın geriledi ama Türkiye'de gram altın fiyatı düşmüyor

Uluslararası piyasalarda yaşanan durgunluktan etkilenen ons altın, 1900 doların altına gerilerken, iç piyasada Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle gram altın 485 TL seviyesini korudu.

Daha önce yılı 2000 doların üzerinde tamamlaması öngörülen ons altın, 1900 doların altına gerileyerek 1892 düzeyine indi. Ons altındaki düşüş Dolar/TL paritesine bağlı olarak iç piyasada etkisini göstermedi.

İç piyasada 24 ayar gram altın 485 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Altın en yüksek değerini daha önce 489,964 TL'de görmüştü.

Güncel altın fiyatları ise; çeyrek altın 793, yarım altın 1590, tam altın 3110 liradan satılıyor.