Küresel piyasalarda gelişmelerle dolar 3.83, euro 4.52 lirada

İstanbul, 19 Aralık (DHA) - ABD\'de vergi indirimine karşın, Avrupa\'da büyümenin güç kazanması ve Türkiye\'de Merkez Bankası\'nın faiz artırımının desteğiyle dolar 3.83 liraya kadar çekilirken, euro da parite etkisiyle 4.52 lira düzeyine döndü. Dövizlerdeki gerilemeye bağlı olarak Borsa İstanbul Endeksi de 110 bin puanın üzerine yükseldi.

Yeni güne 3.83 liranın da altına inerek 3.8262 lira dolayında başlayan dolar, 3.8355 liraya kadar yükselirken, euro da güne 4.5101 lirada başladıktan sonra, 4.5252 lira düzeyine çıktı. Borsa İstanbul Endeksi de işlemlere yüzde 0.22 artışla 110 bin 489 puandan başladıktan sonra 10 bin 687 puana kadar yükseldi.

Batı rüzgarları yükselişi destekliyor…

İş Yatırım\'ın \"Batı rüzgarları yükselişi destekliyor…\" başlıklı günlük piyasa raporunda, \"2017 yılı Batı ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığımız siyasi anlamda zorlu bir dönem olarak tarihe geçecek\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Ancak Fed’in (ABD Merkez Bankası) 3X25 faiz artışına ve ABD vergi indirimine rağmen doların zayıfladığı ve Avrupa’nın büyümesinin güçlendiği Batı rüzgarları Türkiye piyasalarını destekliyor.

\"Dünya borsaları Noel Tatili öncesindeki son haftaya yüzde 1.0 yükselişle güçlü bir başlangıç yaptı. ABD hisse senetleri vergi paketinin bu hafta meclisten geçirileceği beklentisiyle, Avrupa borsaları ise güçlü imalat sanayi PMI verilerinin verdiği moralle yükselişini sürdürüyor.

\"Küresel risk iştahına duyarlı Türk lirası hafta başından beri yüzde 1.3 yükselişle reform yanlısı politikacıların güçlendiği Güney Afrika ve Şili’nin ardından en çok kazandıran gelişmekte olan para birimi oldu ve PPK (Merkez Bankası Para Politikası Kurulu) kararı sonrası kaybının tamamına yakınını geri aldı. 10 yıllık devlet iç

borçlanma senetleri 24bp kazançla en çok kazandıran yerel tahvil oldu.

\"Borsa İstanbul yüzde 0.8 yükselişle 110.000 seviyesindeki psikolojik direncinin üzerinde kalmayı başardı.\"

