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Ekonomi

Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler, yeni varyant etkisiyle tersine döndü

Piyasa Fed'e ilişkin faiz beklentilerini Güney Afrika'da görülen yeni koronavirüs varyantının etkisiyle tersten fiyatlamaya başladı

26 Kasım 2021 16:09

Piyasalar, yeni koronavirüs varyantı endişeleriyle beraber ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri artırmakta hızlı davranmayacağını fiyatlamaya başladı.

Yatırımcılar hafta başında Fed’in 25 baz puanlık ilk faiz artırımının eylülden ziyade haziranda gerçekleşeceğini fiyatlamaya başladıktan sonra eylül ve aralıkta da faiz artırımları geleceğine dair pozisyonlarını artırmışlardı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı küresel piyasalarda hızlı bir likidasyona neden olurken kripto para piyasalarındaki düşüşün de bu likidasyondan kaynaklandığı düşünülüyor.

 

 

FedvaryantGüney Afrikafaiz
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