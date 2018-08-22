Küresel piyasalarda durum: ABD borsaları düşüşle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in vergi dolandırıcılığı, finansal enstitülere yalan ifade verme ve yasal olmayan kurumsal eylemleri sebebiyle sekiz suçu kabul etti. Trump’ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort da, başka bir davada sekiz yasal olmayan eylemden dolayı suçlu bulundu.



Trump’ı saran yasal endişeler dışında, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, İran nükleer anlaşmasını savunmak için, Avrupa Birliği’nin ABD ödeme sistemlerini es geçmesi ve Avrupa sermayesi ve SWIFT gibi uluslararası banka transfer sistemiyle kendi ödeme sistemini oluşturması gerektiği açıklamaları da borsaların düşüşle açılmasında etkili oldu.



ABD’de Mortgage Bankers Association’ın (MBA) yayınladığı raporda, haftalık mortgage başvurularının geçen haftaya göre yüzde 4.2 arttığı, ancak, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 15 daha düşük olduğu belirtildi.



Gelişmelerin etkisiyle ABD piyasaları;



- Dow Jones yüzde 0.15,



- S&P 500 yüzde 0.20,



- Nasdaq yüzde 0.11 düşüşle,



- Russel 2000 yüzde 0.21 artışla açıldı.



AVRUPA – ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimleri nedeniyle güne düşüşle başlayan Avrupa borsalarında gün içi işlemlerde artış eğilimi görüldü.



ABD-Çin arasındaki ticari gerilimler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden ABD’ye gelen bütün otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından güne düşüşle başlayan Avrupa endeksleri toparlanmaya başladı. Avrupa borsalarında;



- Stoxx 600 yüzde 0.04,



- FTSE yüzde 0.21,



- CAC yüzde 0.23 artarken,



- DAX yüzde 0.10,



- FTSE MIB yüzde 0.32 düştü.



Küresel petrol piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 2.13 artışla varil başına 74.14 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 2.07 artışla 67.20 dolardan işlem görüyor.