Hilal Sarı / İstanbul, 28 Haziran (DHA) – ABD’li online ticaret devi Amazon’un ilaç sektöründe faaliyet gösteren online ilaç pazar yeri PillPack’i satın alacağını duyurmasının ardından, Walgreens hisseleri yüzde 10’a yakın düştü.

General Electric hisseleri Dow Jones’tan çıkartıldıktan sonra 26 Haziran’da Dow Jones’da işlem görmeye başlayan Walgreens Boots Alliance Inc. hisseleri dün 66.26 dolardan kapandıktan sonra günlük yüzde 9.67 düşüşle 59.92 dolara geriledi.

CVS Health hisseleri de piyasa açılışı öncesinde Amazon’un duyurusunun ardından yüzde 8.28 düşüşle 64.20 dolara geriledi.

WALL STREET – ABD’de ilk çeyrek büyüme verisi açıklandı.

Brexit ve sığınmacı sorununun ele alınacağı Avrupa Birliği liderler zirvesine paralel, ABD’de açıklanan büyüme verisi sonrası euro/dolar paritesi yükselişini güçlendirdi.

ABD’nin ilk çeyrekte yüzde 2.0 büyüdüğünün açıklandığı duyuru öncesi yüzde 0.24 yükselişli seyreden paritede açıklama sonrası yükseliş yüzde 0.33’e yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi verilere paralel yüzde 0.30’un üzerinde yükselişle 1.1600 düzeyini gördükten sonra tekrar 1.1567’ye çekildi.

Parite gün içinde en yüksek 1.1600 düzeyini, en düşük 1,1528 düzeyini gördü.

Wall Street’te endeksler dün ticaret savaşı söylemleriyle endeksleri dün düşüşle kapanmıştı. Dow Jones yüzde 0.68, S&P 500 yüzde 0.86, Nasdaq yüzde 1.54 düşmüştü.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin üzerinde düşüşte. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.15 düşüşle 95.15 düzeyine geriledi; gün içinde 95.10-95.53 aralığında hareket etti.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.829 düzeyine yükselirken, iki yıllıklar ise yüzde 2.504 düzeyinde.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.07 değer kaybetmesiyle 110.18 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.47 düşüşle 1.3052 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.06 düşüşle varil başına 77.57 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.37 düşüşle 72.49 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA - Almanya’da açıklanan TÜFE verisinin beklentiler doğrultusunda Haziran’da yüzde 2.1’lik artışa işaret etti. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ekonomik güven endeksi ise Mayıs’taki 112.5 düzeyinden 112 düzeyine geriledi.

Erken saatlerde açıklanan Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi ise öncü verilere göre Temmuz’da ki 10.6 düzeyinden Haziran’da 10.6’ya düşecek.

EURO BÖLGESİ - Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yayınladığı ekonomik bültende Euro Bölgesi 2018 büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelledi. 2018 için yüzde 2.1 büyüme öngören ECB, 2019 için yüzde 1.9 ve 2020 için yüzde 1.7 GSYH büyümesi öngörüyor.

Ticaret gerilimi ve sığınmacı konularının da görüşeceği zirve ve verilere paralel Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 1.30

- FTSE yüzde 0.42

- CAC yüzde 0.74,

- FTSE MIB yüzde 0.72 düştü,

- Stoxx600 yüzde 0.99 geriledi.

ASYA – Petrol fiyatlarındaki yükselişe ve ABD- Çin ticaret savaşı endişelerine parallel Asya’da endeksler karışık seyirle kapandı.

- Nikkei yüzde 0.01,

- Shanghai yüzde 0.97,

- KOSPI’de yüzde 1.19 düşerken

- HSI yüzde 0.50 yükseldi.

MSCI endeksinin bir yıllık getirisi eridi

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.71 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 5.40’a geriledi.