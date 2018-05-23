KÜRESEL PİYASALAR – Trump etkisiyle Avrupa'da da endeksler sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le yapılan ticaret görüşmelerini “tatmin edici” bulmadığını söyledi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile planlanan toplantının gerçekleşmeyebileceğini söyledikten sonra Asya borsalarının düşüşle kapanmasının ardından Avrupa borsaları da düşüşle açıldı. DAX yüzde 1.5’e yakın düştü.

AVRUPA – Avrupa’da da endeksler Trump’ın açıklamalarıyla sert düştü. Bugün Euro Bölgesi, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya ekonomilerinden gelen PMI verileri de endekslerin yönünde etkili oldu.

Euro Bölgesi öncü İmalat PMI Mayıs’ta bir buçuk yılın en düşüğüne gerilerken, Almanya’da da öncü İmalat PMI Mayıs’ta 15 ayın en düşüğünde. Fransa’da ise öncü İmalat PMI Mayıs’ta 55.1 ile üç ayın zirvesinde. Birleşik Krallık’ta ise enflasyon açıklandı ve çekirdek TÜFE Nisan’da yıllık 2.2’ye geriledi

Gelişmelere paralel olarak;

- DAX yüzde 1.41 düşüşle 12,984.33 puana,

- FTSE yüzde 0.69 düşüşle 7,823.08 puana,

- CAC yüzde 1.18 düşüşle 5,572.89 puana

- FTSE MIB yüzde 1.66 düşüşle 22,831.62 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.95 düşüşle 393.18 puana geriledi.

Dolar endeksi 93.98’i gördü

- Dolar endeksi günlük yüzde 0.22 yükselişle 93.80 düzeyine yükseldi. Geçen hafta 93.87 ile 2018 zirvesini gören dolar endeksi gün içinde 93.98 düzeyine kadar çıktı.

- Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.40 düşüşle 1.1732 düzeyine geriledi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.05 düşüşle 3.015 düzeyine geriledi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.168’e gerilerken; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.56 düzeyine geriledi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 1.07 düşüşle 110.00 düzeyinin de altına indi ve 109.72 düzeyinde.

- Sterlin/dolar günlük yüzde 0.46 düşüşle 1.3368 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 71.81 dolardan işlem görürken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 78.96 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

Çin’den gelen vergi indirimi haberleriyle Salı gününü karışık seyirle kapatan Asya borsalarında açıklamalara ve Japonya imalat PMI’ın Mayıs’ta 52.5’e gerilemesine paralel;

- Nikkei yüzde 1.18 düşüşle 22,698.74 puandan,

- Shanghai yüzde 1.40 düşüşle 3,169.24 puandan,

- HSI yüzde 1.82 düşüşle 30,665.64 puandan kapanırken,

- KOSPI ise yüzde 0.26 artışla 2,471.91 puandan kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.77 gerilerken endeks yıl başından bu yana yüzde 15.57 yükseldi.

ABD – ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının ardından Wall Street düşüşle kapandı.

- Dow Jones yüzde 0.72 düşüşle 24,834.41 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.31 artışla 2,724.44 puandan,

- Nasdaq yüzde 0.21 düşüşle 7,378.46 puandan kapandı.