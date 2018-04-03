KÜRESEL PİYASALAR – Teknolojideki satış dalgası küresel piyasaları düşürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – ABD’de ve dünyada teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası ve Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklaması küresel piyasaları düşürmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amazon’la ilgili “ABD posta servisini dolandırıyor” içerikli twitter paylaşımı, Facebook, Google, Apple gibi devlerin görünümlerine ilişkin endişeler Wall Street endekslerini düşürdü.

Düşüş Avrupa borsalarını da baskıladı ve Paskalya tatilinden çıkan DAX, CAC ve FTSE endeksleri haftaya düşüşlerle başladı. FTSE hafif bir düşüşün ardından yüzde 0.02 artışla 7,057.68 düzeyine gelirken, DAX yüzde 0.52 düşüşle 12,034.27 puana geriledi. CAC’da kayıp yüzde 0.13 oldu ve endeks 5,160.57 puana geriledi. Stoxx 600 ise yüzde 0.26 düşüşle 369.91 düzeyine geriledi.

ABD borsalarında Dow Jones güçlü imalat verilerine rağmen 758.59 puan düştü ve 2018’in en düşük düzeyine kadar geriledikten sonra açılışa göre yüzde 1.90 düşüşle 23,644.19 puana geriledi. S&P 500 yüzde 2.23 düşüşle 2,581.88 puana gerilerken, Nasdaq’da kayıplar yüzde 2.74’ü buldu ve endeks 6,870.12 puana geriledi.

Dolar, günün ilk saatlerinde 90.00 bandının altında seyrettikten sonra yüzde 0.03 artışla tekrar 90.00 üzerine çıktı ve 90.07 düzeyine geldi.

Avrupa’da hem Euro Bölgesi’nden hem de en büyük ekonomilerden (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya) gelen imalat PMI verilerinin ardından euronun değer kaybetmesiyle Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.33’lük bir düşüşle 1.23 bandının altına indi ve 1.2264 düzeyine geriledi.

Dolar borsalardaki düşüşe bağlı olarak küresel piyasalarda değer kazandı ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.55 yükselişle 106.46 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişeleriyle tekrar 2.75 düzeyinin altına indiktan sonra ve yüzde 0.032 artışla 2.764 düzeyine çıktı.

ABD borsalarındaki teknoloji rehavetinden Asya borsaları da etkilendi ve Nikkei, Shanghai düşüşlerle kapandı.

Nikkei yüzde 0.45 düşüşle 21,292.29 puandan kapandı. Çin’in ABD’ye 3 milyar dolarlık gümrük vergisi misillemesi ve Wall Street teknoloji hisselerindeki düşüşlere bağlı olarak dün 3,124.04 düzeyinden kapanan Shanghai endeksi yüzde 0.85 düşüşle 3,136.44 puana geriledi.

Paskalya tatilinin ardından yüzde 0.21 düşüşle açılan HSI ise yüzde 0.29 artışla 30,180.10 düzeyine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasının ardından KOSPI haftanın ikinci gününde yüzde 0.07 düşüşle 2,442.43 puandan kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.23 düştü.