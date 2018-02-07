Küresel piyasalar sert düşüşlerin ardından toparlanıyor

İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Küresel piyasalarda, ABD\'de faiz artışının hız kazanacağına ilişkin beklentilerin tetiklediği büyük satışlar, robot yazılımlara bağlı otomatik işlemlerin de etkisiyle yaşanan büyük çöküşün ardından ABD ve Asya borsaları toparlanıyor.

ABD borsaları önceki gün 2011 yılından bu yana gerçekleşen en sert kayıplarının ardından, dün de S&P 500 Endeksi yüzde 1.7, Nasdaq Bileşik Endeksi güne yüzde 2.0 ve Dow Jones Endeksi güne yüzde 2.0 düşüşle başladıktan sonra, yaşanan toparlanma ile S&P 500 endeksi günü yüzde 1.7, Nasdaq yüzde 2.1 yükselişle kapatırken, Dow Jones endeksi 1,100 puanlık aralıkta hareket etti.

Wall Street Borsası\'nda yaşanan toparlanmanın etkisiyle Asya borsaları, hafta başından bu yana süren sert satışların ardından yeni günde artıya geçti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yüzde 3.5 gerileyerek Ağustos 2015\'ten bu yana en keskin düşüşü kaydettikten sonra yüzde 1.0, Nikkei endeksi de yüzde 4.7 ile son ayların en büyük kayıpların ardından yüzde 1.5 artıya geçti.

ABD Hazine tahvil piyasası da hisse piyasası gibi geniş bir aralıkta hareket ediyor. ABD\'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 2.65\'e kadar geriledikten sonra tekrar 2.80\'li seviyelere yaklaştı.

Dolar da, hafta başından bu yana ABD borsalarındaki sert satışların tetiklediği küresel riskten kaçış sonucu değer kazandı. Euro karşısında 1.2379 düzeyinde bulunan dolar, yeni güne dün çekildiği 3.77 - 3.78 lira aralığında, euro da 4.67 - 4.68 lira aralığında başladı.

ABD\'de borsalarındaki volatilitenin etkileriyle Borsa İstanbul Endeksi dünü yüzde 1.19 düşüşle 115 bin 457 puandan kapadı.