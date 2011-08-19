Küresel piyasalar karıştı, Türkiye etkilendi

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy görüşmesinden umduğunu bulamayan piyasalar yoluna devam etti, dirençliydi. Bu direnci ABD yıktı. "Amerikan Merkez Bankası FED, Avrupa bankalarını mercek altına aldı" haberi borsalarda yeni bir satış dalgası yarattı. Merkez Bankası döviz satım ihalesinde tutarı, 100 milyon dolardan 140 milyon dolara çıkardı. Kapalıçarşı'da da altın fiyatları tarihi rekorlarını yeniliyor. Altının gram fiyatı 108 dolara kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 177 TL seviyesini gördü.





Piyasalarda düzelme havası çok uzun sürmedi.



Dünya borsaları yeni bir satış dalgası ile karşı karşıya kaldı.



Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy buluşmasından iyi haber bir yana yeni finansal işlem vergisi gelecek haberi alan piyasalar zor da olsa kendini tuttu.



Ancak Amerika'dan gelen açıklamalarla birlikte direnç kırıldı, dünya borsaları kendini satış dalgasına bıraktı.



Amerikan Merkez Bankası, "Amerika'da faaliyet gösteren Avrupa bankalarını mercek altına aldı" haberi piyasaları sarstı.

MB dolar alım ihalesini yükseltti



Alınan bilgiye göre, ihaleye 309 milyon dolarlık teklif geldi. 140 milyon dolarlık satışın gerçekleştirildiği ihalede, ortalama fiyat 1,7898 oldu.



İhalede minimum fiyat 1,7890, maksimum fiyat 1,7910 olarak ortaya çıktı.

Çeyrek altın 177 lira



Kapalıçarşı'da altın fiyatları tarihi rekorlarını yeniliyor. Altının gram fiyatı 108 dolara kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 177 TL seviyesini gördü.



Altın, ABD'de bozulan ekonomik görünüm ve Avrupa bankalarının durumu hakkındaki endişelerle artan güvenli liman arayışı nedeniyle art arda ikinci seansta da rekor kırdı. Yüzde 1'in üstünde değer kazanan altının onsu 1867.30 dolara kadar yükseldi.



Küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişelerinin arttığı uluslararası piyasalarda güvenli liman olan altın yükseliyor.



Altının ons fiyatındaki rekor iç piyasada fiyatları artırdı. Çeyrek altın yeniden 177 liraya çıkarken, altının gramı 108 dolara kadar yükseldi.

Altın rekor kırdı



Piyasaların güvenli limanı altın rekor serisine devam ediyor. Altının onsu bugün 1,867 dolar ile rekor tazeledi. Kapalıçarşı'da da Cumhuriyet altını da 707 liradan satılıyor.

İMKB 1,905 puan düştü



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 1.252,96 puan düşerek günün ilk yarısını 50.692,97 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 2,41 değer yitirdi.



Önceki ikinci seansta 51.945,93 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk seansa 653,15 puan azalarak 51.292,78 puandan başladı.



İlk yarıyı 1.877,47 puan azalarak 50.068,46 puandan geçen endeks, en düşük olarak 49.930,66 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 51.335,76 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 1.796,82 puan düşerek 72.524,25 puana, sanayi endeksi 1.118,53 puan düşerek 44.871,66 puana ve hizmetler endeksi 945,20 puan düşerek 33.673,55 puana geriledi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 2,42 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 2,43 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 2,73 oranında değer kaybetti.



Birinci seansta işlem gören toplam 353 hisse senedinden 10'u değer kazandı, 336'sı değer kaybetti, 7 hisse senedinin fiyatı ise aynı kaldı.



Birinci seansta 1 milyar 3 milyon 893 bin 930 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası, Emlak Konut ve Halk Bankası oldu.

Uluslararası piyasalar



Avrupa borsalarında hisseler, büyük ekonomilerin resesyona doğru gittiği ve Euro Bölgesi'nin borç krizine henüz bir çözüm bulunamaması endişeleriyle iki yılın en düşük seviyelerine geriledi.



Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi yüzde 2,7 oranında değer kaybederek 899,96 puana indi. Gün içindeki işlemlerde 890,74 puana kadar gerileyen FTSEurofirst 300 Endeksi, en son 9 Ağustos'ta 888,11 puanla iki yılın en düşük seviyesini görmüştü.



FTS Eurofirst 300 Endeksi Ağustos ayında yüzde 16'dan fazla değer kaybetti.



Avrupa borsalarında düşüşten en fazla etkilenen banka hisseleri oldu. STOXX Avrupa 600 Bankacılık Endeksi yüzde 3 gerilerken, Barclays bankasının hisselerinin kayıpları yüzde 6,2, Lloyds'un yüzde 8,8 ve Deutsche Bank'ın yüzde 5,5'i buldu.



Enerji şirketlerinden BP'nin hisseleri yüzde 2,9 ve Total'ın hisseleri yüzde 2,7 geriledi.



İşlemlerin sürdüğü Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 1,93, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 3,41 ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 2,61 değer kaybetti.



İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 2,56, İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 2,16, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 2,09, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 2,81, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 1,83, Yunanistan'da Atina Borsası yüzde 2,06 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 2,56 düştü.

