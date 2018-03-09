T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – İstihdam verisiyle piyasalar yükseldi, parite 1.23'ün altında

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği haberleriyle güne yükselişlerle açılan küresel piyasalar ABD’den gelen güçlü istihdam verileriyle yükselişini sürdü

09 Mart 2018 20:35

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın Mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği haberleriyle güne yükselişlerle açılan küresel piyasalar ABD’den gelen güçlü istihdam verileriyle yükselişini sürdürdü.
ABD’de tarım dışı istihdam Şubat ayında bir önceki aya göre 205 bin artması beklenirken 313 bin arttı. Veri ABD’de 2016 yılının ortalarından bu yana görülen en güçlü istihdam büyümesine işaret ederek doları da diğer para birimleri karşısında güçlendirdi.
Saatlik ücretlerdeki artış hızı ise yıllık bazda yüzde 2.8’den 2.6’ya geriledi. İşsizlik ise Şubat ayında yüzde 4.1 seviyesinde kalırken, saatlik ücretler Şubat’ta yüzde 0.1 artarak 26.75 dolara yükseldi.
ABD istihdam verisi öncesi 90.210 seviyesindeki dolar endeksi düne göre yüzde 0.02 artışla 90.193’e yükseldi. Euro/dolar ise yüzde 0.13 düşüşle 1.23 seviyesinin de altına inerek 1.2294’e geriledi. 
İşlem gününe düşüşlerle açılan Avrupa Borsaları ABD istihdam verisi sonrası yükselişe geçti. Londra’da FTSE yüzde 0.24 yükselerek 7,220.23 puana çıkarken,
FTSE MIB veri öncesi 22,652.17 seviyesine kadar geriledikten sonra veriyle birlikte yüzde 0.08 yükselişle 22,748 puana çıktı. CAC yüzde 0.64 yükselişle 5,28784 puana çıktı.
Japonya’da Nikkei yüzde 0.47 artışla 21,469.20 seviyesine yükselirken, Shanghai yüzde 0.58 yükselerek 3,307.64 puana çıktı. Hong Kong’da HSI yüzde 1.11 artışla 30,996.21 seviyesine çıkarken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 1.08 artışla 2,459.45 puana yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAABD Başkanı Donald Trump MayısKuzey Kore Lideri Kim JongUnABDdenABDdeVeri ABDdeSaatlikABDEurodolarAvrupa Borsaları ABDLondrada FTSEMIBCACJaponyada NikkeiShanghaiHong Kongda HSIGüney Korede KOSPI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24