KÜRESEL PİYASALAR – ECB mesajıyla Avrupa borsaları düştü, Wall Street yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Nisan (DHA) - ABD ve Çin arasında ticaret savaşı misillemeleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın konuya ilişkin tonunu yumuşatmasıyla ABD borsaları haftaya yükselişlerle başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı’ndan gelen “parasal genişlemeden çok hızlı çıkılmamalı” mesajı ise Avrupa borsalarını düşüşe geçirdi.

Geçen haftanın son günü ABD’de açıklanan ve beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ve Çin ile karşılıklı milyarlarca dolar gümrük vergisi uygulanacağı haberleriyle büyük düşüşler yaşayan Wall Street’te Dow Jones yüzde 0.64 yükselişle 24,084.75 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 0.52 artışla 2,618.53 puana çıktı. Nasdaq ise yüzde 0.83 yükselişle 6,973.01 düzeyine çıktı.

Dolar diğer para birimlerine karşı geriledi ve dolar endeksi 90.00 bandının altına inerek yüzde 0.28’lık düşüşle 89.90 düzeyine indi.

Doların değer yitirmesi ve euronun Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalarla değerlenmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.33 arttı ve 1.2321 düzeyine yükseldi.

Dolar ticaret savaşı ve Japonya’daki siyasi riskler gölgesinde güvenli liman yen karşısında yükselişini yavaşlattı ve yüzde 0.04 artışla 106.95 yen düzeyine yükseldi.

Avrupa piyasaları ECB’nin mesajıyla düşüşe geçti

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vitor Constancio’nun, “ECB dikkatli olmalı ve Euro Bölgesi’nde enflasyonun hızla yükselmesinden kaçınmak için parasal genişlemeden çok hızlı çıkmamalı” açıklaması euronun değerini artırırken, haftaya yükselişlerle başlayan Avrupa borsalarını ise düşüşe geçirdi.

Deutsche Bank’a yeni CEO atanması ve Almanya ekonomisinden gelen olumlu dış ticaret verilerine bağlı olarak yükselişlerle açılan DAX, ECB Başkan Yardımcısı’nın açıklamalarıyla açılışa göre yüzde 0.22 düştü ve 12,214.28 puana geriledi. Deutsche Bank hisseleri haberin ardından yüzde 4.3 arttı.

Almanya’da Şubat ayı ticaret dengesi verileri açıklandı ve Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi Şubat’ta 18.4 milyar euro ticaret fazlası verdi. Şubat’ta 104.7 milyar euro ihracat gerçekleştiren Almanya ekonomisi 86.3 milyar euro da ithalat gerçekleştirdi. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artarken, ithalat yüzde 4.7 arttı.

FTSE yüzde 0.49 düştü ve 7,148.23 puana düştü. CAC ise yüzde 0.17 düşüşle 5,249.59 puana geriledi. FTSE MIB yükselişini yavaşlattı ve ECB’nin varlık alımlarından büyük ölçüde faydalanan bir ekonomi olarak yüzde 0.17 artışla 22,968.67 puana yükseldi. Stoxx 600 ise haftanın ilk gününde yüzde 0.56 artışla başladıktan sonra açılışa göre yüzde 0.20 artışla 374.06 düzeyinde.

Japonya’da Tüketici Güven Endeksi’nin Mart ayında bir önceki ayda olduğu gibi 44.3 düzeyinde gerçekleşmesiyle Nikkei yüzde 0.51 artışla 21,678.26 puandan kapandı. Shanghai yüzde 0.26 yükselişle 3,136.12 puandan kapanırken, Hong Kong’da HSI yüzde 1.29 artışla 30,229.58 puandan kapandı. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.60 artışla 2,444.08 puandan kapandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.87 yükseldi.