Küresel Piyasalar: Dolar 2 yılın en düşüğü yakınında, hisseler geriledi

Uluslararası piyasalarda, dolar iki yılın en düşük seviyesi yakınında seyrederken, hisse senetleri aşağı yönde hareket etti

Asya hisse senetleri yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra, küresel ekonominin gücü konusunda son işaretleri verecek olan ABD işgücü piyasası verileri öncesi, yatırımcıların şirket karlarını değerlendirmesi ile birlikte, düştü ve Avrupa hisse senetleri güne düşüşle başlamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'ün haberine göre, Güney Kore hisseleri, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in büyük şirketlere vergi getireleceğine ilişkin planı açıklamasının ardından Kasım ayından bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi ve Asya'daki düşüşlere öncülük etti. Japonya'dan Avustralya'ya, hisse senetleri geri çekildi ve MSCI Asya Pasifik Endeksi'nin Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyesinden düşmesine neden oldu. 10'lar Grubu paraları arasında en iyi performansı gösteren euro, dolar karşıaında kazançlarının büyük bölümünü devam ettirdi ve ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 2.26 seviyesindeydi. Dolar, Fed yetkililerinin faizin daha da artırılması konusunda temkinli açıklamalarda bulunmasının ardından iki yılın en düşük seviyesi yakınında kaldı.