Küresel piyasalar bu sefer bankalarla çöktü!

T24 - Küresel resesyon korkusu ve Avrupa'daki borç krizinin yarattığı endişelere, ABD'de 17 banka aleyhine açılan davaların yarattığı korku da eklenince piyasalara yeniden sert satışlar geldi.



Avrupalı bankaların hisseleri 29 ayın en düşüğüne gelirken, Almanya'da Frankfurt DAX Endeksi yüzde 5.4, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 3.3, Fransa'da ise Cac 40 yüzde 5.1 ile sert şekilde geriledi.



İMKB 100'deki kayıp da ikinci seansın sonlarına doğru yüzde 2.5'i aştı. Endeks şu anda 53 bin 990 seviyesinden işlem görüyor.



Avrupa hisse senetleri gösterge endeksi Stoxx Europe 600'deki kayıp yüzde 5'e yaklaştı. Bu gerilemeyle, Endeks'in yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 33 oldu.



Kur tarafında ise doların, euro karşısında güçlü seyri devam ediyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0.6'lık geri çekilmeyle 1.41'e gelirken, içeride dolar/TL 1.76, euro/TL ise 2.48 seviyesinde bulunuyor.



Londra merkezli finansal danışmanlık şirketi ETX Capital'den Manoj Ladwa, "Euro bölgesine yönelik borç sorunlarının devam etmesi, yapısal reformların eksikliği ve riskli mortgage tahvilleri satışı iddiaları sektörün üzerinde baskı yarattığı için kısa vadede bir toparlanma şansı az olarak görülüyor" dedi.



İngiliz Royal Bank of Scotland yüzde 10'luk kayıpla en çok düşenler arasında ilk sırayı alırken, Alman Deutsche Bank'taki gerileme ise yüzde 8'i buldu.





17 Bankaya dava



ABD Federal Konut Finansman Ajansı (FHFA), 2008 global krizi öncesinde sattıkları mortgage (tutsat) kredilerinin kalitesini yanlış sunmak iddiasıyla 17 bankaya dava açmıştı.



Ajans, 17 büyük bankayı milyarlarca dolarlık mortgage kredisinde sahtekarlık yapmakla suçladı. Sahtekarlık yapmakla suçlananlar arasında Bank of Amerika, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, General Electric, Ally Financial and First Horizon da yer aldı.



Dava açılan, ABD’de faaliyet gösteren yabancı bankalar ise, Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse, Barclays, Nomura, The Royal Bank of Scotland ve Societe Generale şeklinde sıralandı.





Petrol düştü altın yükseliyor



ABD'de Ağustos ayında tarım dışı istihdamın değişmemesinin dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona gittiği ve bu ülkenin petrol talebinin düşeceği endişeleri ham petrol fiyatlarının gerilemesine de yol açtı.



ABD ham petrolünün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 85 doların ve Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı 112 doların altında işlem görüyor.



Kriz ve yavaşlayan ekonomiye yönelik endişelerle altının ons fiyatı gün içerisinde 1,900 doları aştı. New York'ta Aralık teslim altın kontratı altın şu anda 1,893 dolar seviyesinde bulunuyor.