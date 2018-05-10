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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – BOE öncesi Avrupa borsaları düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel petrol fiyatları yüzde 3 yükselerek üç buçuk yılın zirvesini gördü

10 Mayıs 2018 16:49

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel petrol fiyatları yüzde 3 yükselerek üç buçuk yılın zirvesini gördü. Ardından İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararı öncesinde Avrupa borsaları düşüşle açıldı. Tek yükselen endeks DAX oldu.

AVRUPA – İngiltere’den gelen ekonomik verilerin ardından BOE faiz kararı öncesi  Avrupa piyasalarında;

-  DAX yüzde 0.30 artışla 12,981.71 puana yükselirken,

-  CAC yüzde 0.15 düşüşle 5,526.51 puana,

- FTSE yüzde 0.35 düşüşle 7,635.39 puana

- FTSE MIB yüzde 1.37 düşüşle 23,935.46 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise 0.23 düşüşle 391,55 puana geriledi.

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