KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları yükselişlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Küresel piyasalar hala ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verilerini fiyatlamaya devam ediyor. ABD borsalarının yükselişlerle kapanmasının ardından Avrupa Borsaları da haftaya yükselişlerle başladı.

ABD’de beklenenin altında gelen ücret artışı verileri ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım prorgramında ciddi bir değişikliğe neden olmayınca ve güçlü istihdam verilerinin Avrupa yatırımcısı tarafından biraz sindirilmesiyle Avrupa Borsaları yükseliş yaşadı.

DAX yüzde 0.53 artışla 12,411.91 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.04 artışla 7,227.35, CAC yüzde 0.19 artışla 5,284.58 puana yükseldi. FTSE MIB’de 0.26’lık bir artış görülürken, önceki işlem gününde yatay seyreden Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0.30 artışla 379.37 puana yükseldi.

Dolar Endeksi ise verinin ardından çıktığı 90 seviyesinin altına indi ve enflasyon verisi öncesinde günlük yüzde 0.12 düşüşle 89.985 seviyesinde.

Euro/dolar paritesi ise dolardaki gerilemeye bağlı olarak yüzde 0.22 artışla 1.2333-1.2340 bandında hareket ediyor.

Güçlü istihdam verisinin ardından 2 yıllık ABD tahvil getirileri 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2.908’e yükseldikten sonra hafif bir gerileme ile yüzde 2.899 seviyesine geriledi. Eylül 2008’den bu yana ABD tahvil getirileri 2.908 seviyesini görmemişti.

Şubat ayında 313 bin yeni istihdam yaratan ABD’de Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1.79 artışla rekora yakın kapanış yaptı ve geçtiğimiz ay yaşadığı tüm kayıplarını sildi. Dow Jons 400 puandan fazla artış yaşadı ve yüzde 1.77 artışla 25,335.74 puana yükseldi. S&P 500 ise yüzde 1.74 yükselişle 2,786.57 puana çıktı.

ABD borsalarındaki yükseliş Asya borsalarına da yansıdı. Nikkei yüzde 1.65 artışla 21,24.03 puana yükselirken, Shanghai yüzde 0.68 artışla 3,329.81 oldu. Hong Kong’da HSI yüzde 1.63 artışla 31,502.14’e yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 1.12 artış yaşadı.

Güvenli liman yene karşı direncini koruyan dolar, yen karşısında yüzde 0.23’lük bir düşüşle bu sabah 106.53 seviyesine geriledi.