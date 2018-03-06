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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları İtalya belirsizliğine rağmen yükselişle açıldı

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle, Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da güne yükselişle başladı

06 Mart 2018 15:12

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) - Küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle, Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da güne yükselişle başladı.

İtalya\'da aşırı sağ ve euro karşıtı Beş Yıldız hareketinin en fazla oyu aldığı seçimlerde hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağı belirsizliği nedeniyle Avrupa Borsaları yükselme seyrinde. FTSE yüzde 0.84 artarak 7173.95 düzeyine yükselirken, DAX yüzde 1.0 yükselişle 12,211.37 düzeyine, CAC ise yüzde 0.55 artışla 5,19565 düzeyine yükseldi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in satışlarını yüzde 5 artırdığını açıklamasıyla hisseleri yüzde 2.5 yükseldi ve özellikle DAX’taki yükselişe katkısı oldu.

Yatırımcıların İtalya’da partilerin nasıl bir koalisyon kurulacağını beklemesiyle, Milanoda günü yüzde 0.42\'lik düşüşle kapatan FTSE MIB endeksi de yüzde 0.84 artışla kayıplarının bir bölümünü kapattı.

Japonya\'da Nikkei yüzde 1.79 yükselerek 21,417.76 düzeyine gelirken, Shanghai Borsası yüzde 1.02 yükselişle 3,290.17 düzeyine çıktı. Hong Kong Borsası HSI ise yüzde 2.09 artışla 30,510.73 oldu.

ABD borsaları da ticaret savaşına yönelik endişelerin hafiflemesiyle dün işlem gününü yükselişlerle kapattı. Dow Jones Endeksi yüzde 1.37 yükselirken, Nasdaq yüzde 1.0, S&P 500 yüzde 1.10 arttı.

Dolar küresel piyasada ABD\'den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen değer yitirirken, dolar endeksi 0.08’lik düşüşle 90.011 düzeyine geriledi.

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