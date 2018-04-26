KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları ECB kararı öncesinde karışık seyirle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – ABD\'de 10 yıllık tahvil getirilerinin Ocak 2014\'ten bu yana ilk kez yüzde 3.0 düzeyine gelmesi ve 3.0 üzerindeki seyrini sürdürmesiyle Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da karışık seyirle açıldı.

Artan borçlanma gereksinimi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin getirdiği enflasyon baskıları ABD tahvil faizlerini yukarı çekiyor ve bu yükseliş Japonya ve Almanya ile ABD\'nin tahvil getirileri arasındaki farkın dolar lehine daha da açılmasını sağlıyor. Bu durum yen ve euroyu da aşağı yönlü baskısılıyor.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gerçekleştireceği toplantı ve yarın açıklanacak Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verileri öncesinde Almanya’da açıklanan GfK Almanya Tüketici Beklenti Anketi Mayıs’ta tüketici güveninin hafif gerileyeceğine işaret etti.

Araştırma şirketi GfK, Almanya’da tüketici güveninin Mayıs ayında Nisan’a göre 0.1 puan düşüşle 10.9 düzeyinden 10.8’e gerilemesini öngörüyor.

ECB kararı öncesi Avrupa borsalarında,

- DAX ve FTSE hafif düşüşle açılırken,

- FTSE MIB yüzde 0.45 yükselişle 23,908.55 puana geriledi,

- Stoxx 600 ise yüzde 0.23 yükselişle 381.03 düzeyine yükseldi.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin 3.022 düzeyinde olmasına paralel olarak Asya borsaları karışık seyirle kapandı.

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.47 artışla 22,319.61 puandan kapanırken,

- Çin\'de Shanghai Borsası, yüzde 1.35 düşüşle 3,075.85 puandan kapandı,

- Hong Kong’da HSI yüzde 1.06 düşüşle 30,007.68 puandan kapandı,

Güney Kore’de ise 1. Çeyrek öncü büyüme verilerinin yüzde 1.0 beklentilere karşın yüzde 1.1 gelmesinin ardından

- KOSPI yüzde 1.10 yükselişle 2,475.64 puandan kapandı.

- Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) kayıplarını yavaşlattı ve yüzde 0.22 geriledi.

ABD – Wall Street endeksleri tahvillerinin altı gündür açılışa göre yükselişle kapanması ve yüzde 3.0’ün üzerinde seyretmesine paralel olarak dünü karışık seyirle kapattı. ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’in hisselerindeki yüzde 4.2 sıçrayışla bazı endeksler yükseldi.

Wall Street\'te haftanın üçüncü gününde;

- Dow Jones yüzde 0.25 yükselişle 24,083.83 puana,

- S&P 500 yüzde 0.18 yükselişle 2,639.40 puana yükseldi,

- Nasdaq ise yüzde 0.05 düşüşle 7,003.74 puana geriledi.

FED – 10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı gündür işlem gününü açılışa göre artıda kapatıyor. Şu anda 10 yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.019 düşüşle 3.005 düzeyinde. Bu da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme olasılığını güçlendirerek, doları küresel piyasalarda güçlendiriyor. Ayrıca ABD’de Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

İki yıllık ABD tahvilleri hafif bir düşüşle 2.48 düzeyine geriledi. 30 yıllık ABD tahvilleri ise hafif düşüşle 3.188 düzeyinde.

Dolar tahvillerdeki hafif gerilemeye paralel olarak küresel piyasalarda değer kaybetti fakat 91.00 bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksi bugün yüzde 0.05 düşüşle 91.21 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi dolardaki değer kaybına bağlı olarak yüzde 0.13 artışla 1.2176 düzeyine yükseldi.

Dolar tahvillerdeki yükselişe paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerinde yüzde 0.05 düşüşle 109.36 yen düzeyine geriledi.