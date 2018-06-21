KÜRESEL PİYASALAR – Asya piyasaları karışık seyirle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından, Asya’da endeksler karışık seyirle açıldı.

Arjantin ve Suudi Arabistan MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine eklendi. MSCI’dan yapılan açıklamada yatırımcı tabanını iki ülke için de güçlü bir şekilde genişleterek iki ülkenin de finans piyasalarına destekleyici olacağı belirtildi.

Ticaret savaşına ilişkin endişeler, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Euro Bölgesi Tüketici Güveni, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi piyasaların bugün yakından izleyeceği veriler.

Gelişmelere paralel Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.61 yükselirken

- Shanghai yüzde 0.99

- HSI yüzde 1.88

- KOSPI ise yüzde 1.04 düşüşle açıldı.

WALL STREET – ABD’de dün açıklanan cari işlemler açığının ardından Wall Street endeksleri de karışık kapandı. ABD’nin cari işlemler açığı 8 milyar dolar artışla ilk çeyrekte 124.1 milyar dolara yükseldi. ABD cari işlemler açığının GSYH’ye oranı ilk çeyrekte yüzde 2.5’e yükseldi.

ABD – Haftanın sonuna yaklaşırken ABD’de yoğun bir veri gündemi var. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi verileri izleniyor olacak.

Gelişme ve veri gündemine paralel dün Dow Jones yüzde 0.17 düşerken, S&P 500 yüzde 0.17, Nasdaq yüzde 0.72 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da da ticaret savaşı endişelerine rağmen endeksler CAC hariç yükseldi.

ECB - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), parasal genişlemeyi (QE) “güvercin” bir söylemle sonlandırdıktan sonra Salı günü ECB Başkanı Mario Draghi Portekiz’de bankanın düzenlediği bir forumda “İlk faiz artışının zamanını belirlemede kurul olarak sabırlı olacağız” dedi.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Eurostat dün de tüketici fiyatlarının 2017 yılı seyrine ilişkin veriler açıklamıştı. Eurostat’tan yapılan açıklamada endeksin ülkeden ülkeye büyük değişkenlik gösterdiği vurgulandı. En büyük farklılıklar ise restoran, otel, alkol ve tütün ürünlerinde.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.86 düştü, endeksin yıl başından bu yana getirisi yüzde 9.74’e geriledi.

- DOLAR endeksi 95 düzeyinin üzerinde. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.19 yükselişle 95.30 düzeyine yükseldi; gün içinde 95.10-95.38 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi ticaret savaşı endişelerine paralel yüzde 0.19 düşüşle 1.1553 düzeyine geriledi. Parite gün içinde en yüksek 1.1581 düzeyini, en düşük 1,1543 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.937 düzeyine yükselirken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.074’e yükseldi; iki yıllıklarda ise yüzde 2.57 düzeyine yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.26 değer kazanmasıyla 110.64 düzeyine yükseldi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.30 düşüşle 1.3134 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) bu hafta yapacağı toplantıda, üretim miktarı konusunda bir karar almasının olası olmadığını söyledi.

- OPEC toplantısı öncesi ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.43 düşüşle 65.43 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.62 artışla 74.28 dolara geriledi.