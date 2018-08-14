Küresel Piyasalar: Asya hisseleri karışık, dolar ve yen düştü

Asya hisseleri, salı günü büyük ölçüde istikrar sağlarken dolar 14 ayın en yüksek seviyesinden geriledi ve ABD Hazine tahvilleri yatay seyretti. Asya hisseleri karışık seyrederken yen de düşüş gösterdi.

Japonya'da hisse senetleri, yen pazartesi günü elde ettiği kazançların bir kısmını geri verirken tırmandı. Avustralya ve Güney Kore'de hisseler, aşağı yönde hareket etti. ABD endeks vadelileri, S&P 500 Endeksi'nin dördüncü günde de düşmesinin ardından yükseldi. Offshore yuan, Çin ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini gösteren ekonomik veriye rağmen fazla değişmedi.



Bir yandan, petrol, güçlenen doların küresel petrol talebine ilişkin endişeleri artırmasına rağmen kayıplarını azalttı. Bitcoin, 6,000 doların altına indi ve pek çok küçük kripto para sert düştü.

Piyasalar

*Topix Endeksi, Tokyo saatiyle 14:15'te yüzde 1.4 yükseldi.



*Hong Kong'da Hang Seng Endeksi, yüzde 1.1 geriledi.



*Kospi Endeksi, yüzde 0.5 kazanç sağladı.



*Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 0.7 yükseldi.



*S&P 500 endeks vadelileri, yüzde 0.2 tırmandı.



*MSCI Asya Pasifik Endeksi, yüzde 0.3 kazandı.



*Yen, dolar karşısında yüzde 0.1 değer kaybetti ve parite, 110.83'e çıktı.



*Offshore yuan, dolar karşısında yüzde 0.1 yükselerek 6.8954'e geldi.



*Euro, yüzde 0.1 zayıfladı ve 1.1400 dolara indi.



*Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.1 düştü.



*ABD'de 10 yıllık Hazine tahvillerininfaizi, yüzde 2.88'de fazla değişmedi.



*Japonya'da 10 yıllıkların faizi, 1 baz puandan daha az yükselerek yüzde 0.10'a çıktı.



*Batı Teksas Petrolü (WTI), yüzde 0.4 kazandı ve varil başına 67.46 dolardan alıcı buldu.



*Altın, ons başına 1,194.01 dolarda fazla değişmedi.