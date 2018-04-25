KÜRESEL PİYASALAR – Asya borsaları düşüşlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan (DHA) – ABD\'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde Ocak 2014\'ten bu yana ilk kez yüzde 3.0 düzeyine gelmesinin ve Wall Street endekslerinin sert düşüşlerle kapanmasının ardından Asya\'da da borsalar düşüşlerle açıldı.

10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.017 yükselişle tekrar yüzde 3.0 düzeyinde. Bu da ABD Merkez Bankası\'nın beklenenden daha fazla faiz artıracağı beklentisini güçlendiriyor ve küresel finans piyasalarına satış dalgası getirebileceğinden endişe ediliyor.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin tekrar yüzde 3.0\'e gelmesinin ardından Asya borsalarında,

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.28 düşüşle 22,215.32 puana,

- Çin\'de Shanghai Borsası, yüzde 0.50 düşüşle 3,113.43 puana,

- Hong Kong’da HSI yüzde 1.11 düşüşle 30,295.10 puana,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.97 düşüşle 2,440.99 puana geriledi.

ABD - ABD borsalarında tahvillerinin yüzde 3.0’e yakın seyretmesinin ardından endeksler günü düşüşlerle kapattı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini güçlendirerek hem doları küresel piyasalarda güçlendiriyor.

Wall Street\'te haftanın ikinci gününde;

- Dow Jones yüzde 1.74 düşüşle 24,024.13 puandan,

- S&P 500 yüzde 1.34 düşüşle 2,634.56 puandan,

- Nasdaq ise yüzde 1.70 düşüşle 7,007.35 puandan kapandı.

İki yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.015 artışla 2.496 düzeyindeyken, 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.013 yükselişle 3.182 düzeyinde.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 26 Nisan’da gerçekleştireceği toplantı sebebiyle Euro Bölgesi para politikaları için önemli bir hafta olacak. 27 Nisan\'da Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de açıklanacak.

Fransa ve Almanya ekonomilerinden gelen İş Dünyası Güven Endeksi ve ifo İş Ortamı Güven Endeksi verilerinin ekonomilerin yavaşladığına işaret etmesinin ardından, Avrupa piyasaları ABD tahvillerindeki hareketin ardından karışık seyirle kapandı.

- DAX yüzde 0.17 düşüşle 12,550.82 puana gerilerken,

- FTSE MIB yüzde 0.22 yükselişle 24,035.49 puana,

- FTSE yüzde 0.36 artışla 7,425.40 puana,

- CAC yüzde 0.10 yükselişle 5,434.02 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.02 düşüşle 383.11 düzeyinde.

FED – 10 yıllık tahvillerde yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilecekken bir yandan da ABD ekonomisinin güçlenmesine dair işaretler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl beklenenden fazla faiz artışı yapacağı beklentilerini destekliyor.

Dolar küresel piyasalarda değer kaybetti ve bu yıl zirvelerini test eden dolar endeksi 91.00 bandının üzerine de çıktıktan sonra yüzde 0.19 yükselişle 90.97 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.18 düşüşle 1.2208 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerine çıktı ve yüzde 0.28 artışla 109.12 yen düzeyine yükseldi.