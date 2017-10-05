Küresel Piyasalar: ABD hisseleri rekor tazeledi, dolar Fed'le zayıfladı

ABD hisse senetleri, tüketici odaklı hisselerin, ABD hizmet sektörünün genişlediğini gösteren veriyle birlikte rekor tazeledi. Dolar ve ABD Hazine tahvilleri, Fed başkanlığı yarışında kısa listenin Başkan Donald Trump'a sunulmasıyla, hafifçe düştü.

Bloomberg'de yer alan habere göre Standard & Poor's 500(S&P 500) Endeksi, yedinci günde de yükselişini sürdürerek, rekor tazeledi. Otomobil ve ev eşyaları üreticileri, yiycek perakendecileri, ISM hizmet endeksinin Eylül ayında 2005 yılının Ağustos'undan beri görülen en yüksek seviye gelmesiyle, kazançlara öncülük etti. Dolar hafifçe düşerken, Hazine tahvillerinin faizi, Fed başkanlığı için farklı düşüncelere sahip adaylardan oluşan kısa bir listesinin Başkan Trump'a sunulduğuna dair haberin ardından, yükseldi.

Fed başkanlığı için adaylardan biri olan, eski kurul üyesi Kevin Warsh, merkez bankasının para politikası ile ilgili çok fazla çaba gösterdiği yolunda eleştirilerde bulunmakta. Mevcut guvernörlerden Jerome Powell, görev süresi Şubat ayında dolacak Başkan Janet Yellen ile paralel oy kullanıyor. ABD hisselerindeki ralli, Eylül ayı istihdam verisinin önceki aya kıyasla zayıf gelmesiyle, son buldu.

Katalonya'da devam eden siyasi kriz, bölge hisseleri üzerinde baskı yaparken, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklamaları da, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Hong Kong hisse senetleri, Çin'in para politikasının gevşeyeceğine ilişkin iyimserliğin desteği ile dün başladığı yükselişini bugün de sürdürdü. Japonya hisseleri yatay seyrederken, Avustralya hisseleri değer kaybetti.

Piyasalarda bu hafta izlenecek bazı önemli olaylar şöyle:

*Bu hafta ABD'de dış ticaret, dayanıklı tüketim malları ve Cuma günü Eylül ayı tarım dışı istihdam verileri açıklanacak.

*Çin'de Perşembe günü aylık Döviz rezervleri rakamı açıklanacak.

*Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısının tutanakları bu hafta bölge ekonomisinin görünümü hakkında fikir verebilir.

Hisse Senetleri

*S&P 500 Endeksi, New York saatiyle 12:01'de yüzde 0.2 yükselerek 2,539.22 seviyesine geldi.

*Stoxx Europe 600 Endeksi, yüzde 0.2 düştü.

*İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi, yüzde 0.1 düştü.

*İspanya'nın IBEX Endeksi, yüzde 2.2 geriledi.

*MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi, yüzde 0.5 tırmanarak yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Para Birimleri

*Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.2 düştü.

*Euro, yüzde 0.2 tırmanarak 1.1762 dolardan işlem gördü.

*Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.3 yükselerek 1.3282 seviyesine geldi.

*Yen, yüzde 0.2 yükselerek 112.68 dolardan işlem gördü.

Tahviller

*ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, bir baz puan yükselerek yüzde 2.32 seviyesine geldi.

*Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, dört baz puan azalarak bir haftayı aşkın bir sürenin en düşük seviyesi olan yüzde 0.43'e geldi.

*İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, bir baz puan arttı ve yüzde 1.346 seviyesine geldi.

Emtia

*Batı Teksas Petrol ü(WTI), yüzde 0.3 değer kazanarak varil başına 50.58 dolardan işlem gördü.

*Altın, yüzde 0.3 yükselerek ons başına 1,275.86 dolar seviyesine geldi.

*Bakır, yüzde 0.1 düştü ve pound başına 2,96 dolardan işlem gördü.