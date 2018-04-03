KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsalarında teknoloji rehaveti

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Amazon’la ilgili “ABD posta servisini dolandırıyor” içerikli twitter paylaşımının ardından ABD borsaları teknoloji hisselerine bağlı düşüşlerle kapandı.

ABD borsalarında Dow Jones güçlü imalat verilerine rağmen 758.59 puan düştü ve 2018’in en düşük düzeyine kadar geriledikten sonra açılışa göre yüzde 1.90 düşüşle 23,644.19 puana geriledi. S&P 500 yüzde 2.23 düşüşle 2,581.88 puana gerilerken, Nasdaq’da kayıplar yüzde 2.74’ü buldu ve endeks 6,870.12 puana geriledi.

Dolar, günün ilk saatlerinde 90.00 bandının yakınındaki seyrini sürdürdü ve yüzde 0.05 düşüşle 89.96 düzeyine geriledi.

Dolar dün açıklanan ekonomik verilerin ardından yen karşısında değer kazandı ve yüzde 0.13 yükselişle 106.02 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kaybetmesine bağlı olarak yüzde 0.10’luk bir artışla 1.231 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişeleriyle tekrar 2.75 düzeyinin altına indiktan sonra ve yüzde 0.011 artışla 2.743 düzeyine çıktı.

ABD borsalarındaki teknoloji rehavetinden Asya borsaları da etkilendi ve Nikkei, Shanghai ve HSI düşüşlerle açıldı.

Nikkei yüzde 0.345 düşüşle 21,292.29 puandan kapandı.. Çin’in ABD’ye 3 milyar dolarlık gümrük vergisi misillemesi ve Wall Street teknoloji hisselerindeki düşüşlere bağlı olarak Shanghai endeksi yüzde 1.24 düşüşle 3,124.04 düzeyinden kapandı. HSI ise Paskalya tatilinin ardından yüzde 0.21 düşüşle 30,029.84 puana geriledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasının ardından KOSPI yüzde 0.31 düşüşle 2,436.68 puandan kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.23 düştü.

Paskalya tatili sebebiyle işlem görmeyen Londra, Frankfurt, Paris, Milano, ve Avustralya borsaları da bugün işlem görmeye başlayacak.