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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – ABD Borsaları yükselişlerle açıldı, dolar güçleniyor

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mart (DHA) – ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde Beyaz Saray’da yaşanan üst düzey işten uzaklaştırmalara rağmen ABD borsaları yükselişlerle açıldı

16 Mart 2018 20:47

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mart (DHA) – ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantısı öncesinde Beyaz Saray’da yaşanan üst düzey işten uzaklaştırmalara rağmen ABD borsaları yükselişlerle açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı da görevden almaya karar verdiğine dair haberlere rağmen Dow Jones 100 puan artışla açıldı. Şirket kazançlarına bağlı olarak yüzde 0.31 artan Dow Jones 24,951.58 puana çıkarken, dün yüzde 0.08 düşüşle kapanan S&P 500 yüzde 0.36 artışla 2,757.64 düzeyine geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.33 artışla 7,506.55 puana yükseldi.

Dolar endeksi ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni baş ekonomik danışmanı Larry Kudlow’dan gelen “güçlü dolar” mesajıyla ve 90.00 seviyesinin üzerine çıktı düne göre yüzde 0.08 artışla 90.213 düzeyine geldi.  

Avrupa’da şirket hisselerine DAX yüzde 0.59 yükselişle 12,418.25 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.38 artışla 7,166.63 puana yükseldi. CAC yüzde 0.43 artışla 5289.63 düzeyine çıkarken, FTSE MIB ise yüzde 0.82 artışla 22,900.35 düzeyine yükseldi. Stoxx 600 ise dün yatay seyirle kapandıktan sonra bugün yüzde 0.43 yükselişle 378.50 puana çıktı.

Fed’in haftaya gerçekleştireceği toplantı öncesinde güçlenen dolara bağlı olarak euro/dolar paritesi düne göre yüzde 0.19 düşüşle 1.2283 düzeyine döndü.

Güvenli liman yene karşı değer kaybeden dolar, yen karşısında yüzde 0.53 düşüşle 105.77 yen düzeyine geriledi.

Asya Borsaları’nda da piyasadaki en belirleyici etken ABD ve Çin arasındaki muhtemel bir ticaret savaşı oldu.  Asya piyasaları ticaret savaşı endişeleri gölgesinde kayıplarını genişletti.  

Japonya’da Ocak ayı sanayi üretiminin yüzde 6.6 azalması beklenirken yüzde 6.8 azalmasıyla Nikkei yüzde 0.58 düşüşle 21,676.51 düzeyine geriledi. Shanghai borsası ABD ile ticaret savaşı endişelerine bağlı olarak yüzde 0.63 düşüşle 3,270.39 puana geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 0.12 düşüşle 31,501.97 puana çekildi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.06 düşüşle 2,493.97 puana geriledi.

ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ve ithalat fiyatları verisi ardından 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.007 düşüşle 2.817 düzeyinde. 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise Eylül 2008’den beri görülmemiş bir düzey olan 2.313’e yaklaşarak 2.291 seviyesini yeniden gördü.

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