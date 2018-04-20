KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları teknolojiye hisseleri öncülüğünde düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Nisan (DHA) - Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak ABD’de özellikle teknoloji şirketlerinden gelen olumsuz kazanç verilerinin etkisiyle Wall Street’in dünü düşüşlerle kapatmasının ardından, Asya borsaları düşüşlerle açıldı, Avrupa’da endeksler şirket kazançlarıyla yükselişte ve ABD borsaları Apple kayıpları ve General Electric kazançlarıyla hafif düşüşte.

AVRUPA - Teknoloji şirketi Ericsson’un beklentilerin altında zarar açıklaması, şirketin hisselerinin değerini yüzde 16 yükseltti. Euro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi öncü verileri Nisan’da 0.3 ila 0.4 puan yükselişe işaret ederken, Avrupa Birliği için ise Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre 0.5 ila 0.8 puan düşüşe işaret etti. Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi 27 Nisan’da açıklanacak.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.12 düşüşle 12,552.69 puana gerilerken,

- FTSE yüzde 0.40 artışla 7,358.29 puana,

- CAC yüzde 0.41 artışla 5,413.82 puana,

- FTSE MIB yüzde 0.22 artışla 23,843.97 puana yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.05 düşüşle 381.74 düzeyinde.

ABD - Petrol fiyatlarının 2014’ten bu yana görülen en yüksek (Brent $74.28) düzeylere tırmanmasıyla, emtia fiyatlarında genel bir yükseliş oldu ve bu özellikle çip üreticileri başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin hisselerini baskıladı. Başta Apple olmak üzere birçok teknoloji şirketinin hisselerinin düşmesine bağlı olarak dünü de kayıplarla kapatan ABD borsaları düşüşlerle açıldı.

- Dow Jones yüzde 0.28 düşüşle 24,664.89 puana,,

- S&P 500 yüzde 0.28 düşüşle 2,685.49 puana,

- Nasdaq ise yüzde 0.60 düşüşle 7,193.37 puana geriledi.

ASYA – Asya borsaları günü düşüşlerle kapattı

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.13 düşüşle 22,162.24 puandan kapandı.

- Çin Ticaret Bakanlığı’nın Çin\'in ABD ile ticari anlaşmazlıkların getireceği her türlü olumsuz etkiyi aşmaya hazırlıklı olduklarını açıklamasının ardından dünü günü yükselişle kapatan Shanghai Borsası, teknoloji hisselerine bağlı olarak yüzde 1.47 düşüşle 3,071.47 puandan kapandı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin\'de düzenlediği basın toplantısında, \"ABD, Çin\'in yükselişini sınırlamaya, kontrol altına almaya kararlı ise yanlış bir hesaplama yapıyor\" diye uyardı.

- Hong Kong’da HSI yüzde 0.94 düşüşle 30,418.33 puandan,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.39 düşüşle 2,476.33 puandan kapandı.

FED - Dolar küresel piyasalarda değerlendi ve dolar endeksi 90.00 bandının üzerine çıkarak yüzde 0.52 artışla 90.37 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.59 düşüşle 1.2293 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.37 artışla 107.76 yen düzeyine yükseldi.

On yıllık ABD tahvilleri ABD’de işsizlik başvurularının güçlü bir istihdam verisine işaret etmesi ve Philadelphia Fed Index’in beklentilerin üzerinde güçlü bir imalat sektörüne işaret etmesiyle yüzde 2.9 düzeyini geçti ve yüzde 0.024 artışla 2.938 düzeyinde.

İki yıllık ABD tahvili getirileri ise, 6 Eylül 2008’deki 2.419 düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzeye yükselerek yüzde 2.542 olduktan sonra bugün yüzde 0.013 yükselişle 2.449 düzeyinde.