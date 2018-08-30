KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları düşüşle açıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) – ABD’nin Meksika ile ticaret anlaşması imzalaması ve Kanada ile ABD arasında Cuma günü gerçekleşecek olan ticari görüşmeler öncesi, küresel ticari endişelerin etkisiyle ABD borsaları düşüşle açıldı.

WALL STREET – ABD borsalarında Meksika anlaşmasıyla Salı günü rekor tazeleyen Wall Street endeksleri, Çarşamba günü de, ABD’de tüketici güveninin Ağustos’ta beklentilerin üzerinde 133.4’e yükselerek Ekim 2000’den bu yana görülen en yüksek düzeye yaklaştığının açıklanmasıyla yükseldi.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerleri piyasa bültenine göre ise ABD’de açıklanan ikinci çeyrek GSYİH verisine göre, ABD ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde piyasa beklentisi üzerinde yüzde 4.2 büyüdü. ABD’de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Temmuz ayında yüzde 0.7 oranında azaldı.

ABD’de bugün açıklanan veriler kapsamında ise işsizlik başvuruları bu hafta, geçen haftaki 210 bin kişiden 213 bine yükseldi; beklenti 214 bin düzeyindeydi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 725 bin olan beklentinin altında, 1 milyon 708 bin oldu.

Gelişmelere paralel olarak ABD borsalarında;

Dow Jones yüzde 0.16,

S&P 500 yüzde 0.16,

Nasdaq yüzde 0.15 düşüşle,

Russel 2000 yüzde 0.37 artışla açıldı.

AVRUPA – Almanya’da bugün açıklanan olan TÜFE verisinin beklentilere paralel gerçekleşmesi ve devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) görüşmelerinin etkisiyle Avrupa piyasalarında sabah görülen düşüş eğilimi etkisini sürdürüyor.

ALMANYA’da bugün açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentiye paralel olarak Ağustos’ta yüzde 2 oldu. Almanya Federal İstatistik Kurumu verilerine göre ayrıca aylık TÜFE de Ağustos’ta beklentilere paralel yüzde 0.1 olurken, yıllık harmonize TÜFE ise Ağustos’ta Temmuz ayındaki yüzde 2.1 düzeyinden yüzde 1.9’a geriledi.

NAFTA görüşmelerinin devam etmesi ve ABD’nin Meksika ile imzaladığı ticaret anlaşmasının ardından Trump’ın Kanada ile gerçekleşebilecek olası bir ticaret anlaşmasının sinyalini vermesinin ardından Avrupa borsaları düştü.

Gelişmelere bağlı olarak;

DAX yüzde 0.68,

FTSE yüzde 0.65,

CAC yüzde 0.48,

FTSE MIB yüzde 0.79,

Stoxx 600 ise yüzde 0.39 düştü.

DOLAR ENDEKSİ gelişmelere paralel, günlük yüzde 0.22 artışla 94.81 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.44 düşüşle 1.1656 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri ticari endişeler nedeniyle yüzde 2.868 düzeyine, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.665 düzeyine geriledi

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.25 değer kaybederek 111.40 düzeyinde gerçekleşti.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.13 düşüşle 1.3009 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.45 yükselişle varil başına 77.49 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.27 yükselişle 69.70 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Çarşamba günü 74.75 dolardan 74.48 dolara geriledi. Cuma günü OPEC sepet fiyatı 74.02 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.