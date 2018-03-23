KÜRESEL PİYASALAR - Yeni ticaret savaşı endişesiyle borsalar geriledi

İstanbul, 23 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın Çin\'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık protokolü imzalamasının ardından yeniden başlayan \"ticaret savaşı endişeleri\"nin etkisiyle, küresel hisse senedi borsaları geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin\'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi öngörün kararı dün imzaladı. Trump\'ın imzaladığı karar, Çin\'den yapılan ithalatın 60 milyar dolarlık bölümü etkiliyor.

Piyasa analistleri, Trump\'ın kararı ile getirilen önlemlerin küresel ekonomi için \"çok ciddi olumsuz sonuçları

olabilecek bir ticaret savaşına\" dönüşebileceği uyarısıyaptılar.

Trump\'ın bugün yürürlüğe girecek olan ithal çelik ve alüminyum gümrük vergilerine karşılık veren Çin de, ABD\'den ithal edilen taze meyve, şarap ve fındık dahil olmak üzere birçok ürüne ek gümrük vergileri koyma planlarını açıkladı. Uzmanlara göre, bu önlemler de ABD\'den yapılan 3.0 milyar dolarlık ithalatı etkileyecek.

Bu gelişmeler üzerine, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2.1, Japonya\'nın Nikkei endeksi de yüzde 3.5 ve Avustralya borsası yüzde 2 geriledi. ABD\'de Dow Jones endeksi de yüzde 2.9, S&P 500 endeksi yüzde 2.5 geriledi.