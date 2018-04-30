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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR - Kore iyimserliğiyle Asya borsaları yükseldi

Hilal Sarı / Istanbul, 30 Nisan (DHA) - Kuzey ve Güney Kore liderlerinin, yarımadada "65 yıl süren savaş halini sona erdirme" kararını açıklamalarının ardından başlayan iyimserlik ve artan risk iştahıyla Asya borsaları haftaya yükselişle başladı

30 Nisan 2018 12:41

Hilal Sarı / Istanbul, 30 Nisan (DHA) - Kuzey ve Güney Kore liderlerinin, yarımadada \"65 yıl süren savaş halini sona erdirme\" kararını açıklamalarının ardından başlayan iyimserlik ve artan risk iştahıyla Asya borsaları haftaya yükselişle başladı.
Analistler, Kore\'den gelen haberlerin yarattığı gevşemeyi, ABD ile Çin arasında henüz bir sonuca ulaşmayan \"ticaret geriliminin\" bir ölçüde gölgelediğine dikkat çekiyor.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.9 ve Güney Kore\'nin KOSPI endeksi yüzde 0.6 yükseldi.
Asya borsalarınının sürükleyicisi konumundaki Japonya, Çin ve Hindistan bursaları ise, bu ülkelerdeki tatil nedeniyle bugün kapalı.
Küresel piyasalarda bu hafta; bugün açıklanacak ABD tüketim harcamaları verisi, Çarşamba günü açıklanacak olan Fed\'in para politikası kararı ve Cuma günü yayımlanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri izlenecek.

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