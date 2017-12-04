Küresel piyasa değerleri rakamları uzmanları endişelendiriyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Küresel piyasa değerleri 100 trilyon dolara ulaşmak üzereyken, uzmanlar bu durumun çok iyi bir haber olmayacağından endişe duyuyor.

Bloomberg ve yatırım şirketi Goldman Sachs\'in yayınladığı son verilere göre, küresel piyasa değerleri rakamları yaklaşık 100 trilyon dolara ulaşmaya yaklaşırken, son rakamların 2017\'nin piyasa zirvesini göstereceğini gösteriyor. Şu ana kadar elde edilen değerler, 2008\'deki ekonomik krizde yaşanan azalma dışında sabit ve istikrarlı olarak ilerlerken, 2017 yılındaki dünya piyasa değerleri hızlı bir artış göstererek uzmanları endişeye düşürüyor.

Goldman Sachs uluslararası ekonomi analisti Christian Muller-Glissmann ve meslektaşları, \"borsa değerlerinin devamlı yükselişinin\" yakın bir zamanda sona erebileceğini düşünüyor. Yayınlanan verilerdeki açıklamaya göre, \"ortalama olarak şu anki değerler 1900\'lerden beri hisse senedi ve kredi değerlerinde görülen en yüksek rakamları\" gösteriyor.

2009 yılından beri gözlemlenen değer artışlarına en yakın rakamlaırn en son 2008 ekonomik krizinden önce gözlemlendiğini söyleyen Goldman araştırma ekibi, \"Piyasadaki uygun ortam varlıkların tekrar değer kazanmasına olanak sağlayarak, borsa değerlerinin de devamlı yükselişine yol açtı. Bu durumun sonucunda varlıklar üzerindeki değerler, ekonomi tarihine göre pahalandı ve ekonomik çeşitliliğin önüne geçti. Yükselen değerler de ekonomik alçalmaya uygun ortamı hazırladı. Şu an hisse senedi ve kredi varlıklarının ortalama değerleri yüzde 90\'a ulaşarak ABD\'deki en yüksek rakamları gösteriyor. En son bu seviyede rakamlar 20. yüzyıldaki Dünya Ekonomik Bunalımı\'nda gözlemlenmişti.\" dedi.

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