Küresel merkez bankası yetkilileri ekonomik toparlanmayı ve koronavirüs salgınını değerlendirecek

ABD Merkez Bankası (ABD), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) üst düzey yetkilileri bugün Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (National Association for Business Economics) online toplantısında ekonomik toparlanmayı ve koronavirüs salgınını ele alacak.

Dünyanın önde gelen merkez bankası yetkilileri, küresel salgının küresel ekonomik krize neden olmasını önlemek için trilyonlarca dolarlık kredi musluğunu açtı.

Üst düzey merkez bankacılar, bugün koronavirüsün yayılmasının tetiklediği ekonomik şok karşısında ne kadar daha adım atabileceklerinin işaretlerini de verecek planlarını güncelleyecekler.

Şimdiye kadar gösterilen çabalara rağmen, küresel ekonomi, sağlık krizinin ortaya çıkardığı riskler göz önüne alındığında tehlikeyi atlatmış değil.

Üst düzey yetkililerin bugün Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (National Association for Business Economics) online toplantısında yapacakları konuşmada bu durumu kabul etmeleri muhtemel.

IHS Markit's Macroeconomic Advisers'ın ABD ekonomisi eş başkanı Chris Varvares, Pazartesi günü küresel ekonomi konulu bir NABE panelinde, "Para politikasının gaza basan olduğunu biliyoruz. Ancak "hastalık patron ... Bunu ekonominin tamamen toparlanmasına izin verecek düşük seviyelere indirmekte gerçekten sorun yaşıyoruz" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell bugün Türkiye saatiyle 17.40'ta, ECB yönetim kurulu üyesi Philip Lane 18.30'da ve BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda gece 02.00'da konuşma yapacak.