‘Küresel mali sektör küçülecek’

Petrolde ve borsada sert düşüş!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel kredi krizinedeniyle küresel mali sektörün küçüleceğini söyledi.IMF Başkanı, Lehman Brothers örneğinden hareketle, bundan sonraki süreçteküresel mali piyasalarda mali kurumlar arasındaki birleşmelerin hızlanacağınıbelirtirken, bağımsız yatırım bankacılığının da yavaş yavaş ortadan kaybolacağınıtahmin ettiklerini vurguladı.Küresel mali krizin yan etkilerinin henüz bitmediğini ve krizin atlatılmadığını belirten Dominique Strauss-Kahn, küresel mali krizin en kötü safhasının henüz atlatılmadığını belirterek, mali krizin sonuçlarının henüz bitmediğini, ancak krizi oluşturan ana sebeplerinin geride kaldığını ifade etti.IMF Başkanı, piyasaların gelecek yıl toparlanabileceğinin de altını çizdi.