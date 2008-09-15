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Ekonomi

‘Küresel mali sektör küçülecek’

IMF Başkanı Strauss-Kahn; küresel mali krizin yan etkilerinin henüz bitmediğini ve küresel mali sektörün küçüleceğini açıkladı.

15 Eylül 2008 03:00

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel kredi krizi
nedeniyle küresel mali sektörün küçüleceğini söyledi.

IMF Başkanı, Lehman Brothers örneğinden hareketle, bundan sonraki süreçte
küresel mali piyasalarda mali kurumlar arasındaki birleşmelerin hızlanacağını
belirtirken, bağımsız yatırım bankacılığının da yavaş yavaş ortadan kaybolacağını
tahmin ettiklerini vurguladı.

Petrolde ve borsada sert düşüş!

Kriz sürüyor

Küresel mali krizin yan etkilerinin henüz bitmediğini ve krizin atlatılmadığını belirten Dominique Strauss-Kahn, küresel mali krizin en kötü safhasının henüz atlatılmadığını belirterek, mali krizin sonuçlarının henüz bitmediğini, ancak krizi oluşturan ana sebeplerinin geride kaldığını ifade etti.

IMF Başkanı, piyasaların gelecek yıl toparlanabileceğinin de altını çizdi.

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