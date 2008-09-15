‘Küresel mali sektör küçülecek’

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel kredi krizi

nedeniyle küresel mali sektörün küçüleceğini söyledi.



IMF Başkanı, Lehman Brothers örneğinden hareketle, bundan sonraki süreçte

küresel mali piyasalarda mali kurumlar arasındaki birleşmelerin hızlanacağını

belirtirken, bağımsız yatırım bankacılığının da yavaş yavaş ortadan kaybolacağını

tahmin ettiklerini vurguladı.







Kriz sürüyor



Küresel mali krizin yan etkilerinin henüz bitmediğini ve krizin atlatılmadığını belirten Dominique Strauss-Kahn, küresel mali krizin en kötü safhasının henüz atlatılmadığını belirterek, mali krizin sonuçlarının henüz bitmediğini, ancak krizi oluşturan ana sebeplerinin geride kaldığını ifade etti.



IMF Başkanı, piyasaların gelecek yıl toparlanabileceğinin de altını çizdi.

