Küresel mali kriz BM’de tartışıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Miguel D'Escoto'nun girişimiyle BM'de bugün küresel mali kriz tartışıldı.



İnteraktif panel şeklinde yapılan toplantıya baş panelist olarak 2001 yılında Nobel ödülünü kazanan ünlü ekonomist Joseph Stiglitz katıldı.



BM'de tüm gün süren toplantıda küresel mali krizin nedenleri makro ekonomik ve sosyal çerçevede tartışılırken, BM'nin yeni ekonomik ve siyasi girişimlerin geliştirilmesi kapsamında nasıl bir rol oynayabileceği de gündeme geldi.



Toplantılarda üye ülkelerin temsilcileri de interaktif bir şekilde görüşlerini dile getirerek ekonomistlerden ve sosyologlardan oluşan 6 uzman paneliste soru sordu.



BM Genel Kurul Başkanı D'Escoto toplantının açılışında yaptığı konuşmada, küresel mali krizin çözümünde tüm ülkelerin demokratik bir süreç içinde seslerini duyurmaları gerektiğini belirterek "Ekonomilerimiz birbirine bağımlı ancak küresel mali yapı bu gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.



D'Escoto, küresel ekonominin artık G-8, G-15, G-20 gibi kapalı kulüplerin egemenliğinden çıkarılması gerektiğini, çünkü bu kulüplerin sorunları tek başına çözemeyeceklerini belirtti.



"Uzun dönemli sorunlar ancak tüm ülkelerin temsil edildiği G-192 ile çözülebilir" diye konuşan D'Escoto, küresel krizin etkilerinin daha az gelişmiş ülkelere uluslararası düzeyde taahhüt edilen yardımları askıya almasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.



Söz konusu toplantı, BM Genel Kurulu Başkanı Nikaragua'nın eski Sandanist dışişleri bakanı ve aslen rahip olan Miguel D'Escoto'nun girişimiyle düzenlendi. D'Escoto göreve geldiğinden beri BM'nin demokratikleşmesinin yanı sıra 1944 yılından beri geçerli olan ve küresel ekonominin yönetim şeklini belirleyen Bretton Woods kurumlarının (IMF, Dünya Bankası) radikal bir biçimde yeniden yapılanması gerektiğini ifade ediyor. Küresel ekonomik sistemin "demokratik ve temsili" olması gerektiğini söyleyen D'Escoto, bu sistemde gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması gerektiğini savunuyor..



Prof. Dr. Joseph Stiglitz: “Zengin ülkeler mali krizden kendilerini kurtarmak için gelişmekte olan ülkelerin aleyhine adımlar atamaz.”



Toplantının baş panelisti Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Joseph Stiglitz, ABD'de mali piyasalarda yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen krizin küresel bir kriz olduğunu, dolayısıyla küresel çözüm gerektirdiğini belirtti.



2001 yılında Nobel ödülü alan, Dünya Bankası'nın eski başkan yardımcısı ve baş ekonomisti olan ve şu an halen New York Columbia Üniversitesinde öğretim görevliliğine devam eden Stiglitz, BM'de düzenlenen panelde yaptığı konuşmada dünyanın 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansının ardından geçen 64 yılda çok değiştiğini, artık yeni bir döneme girildiğini, dolayısıyla Bretton Woods sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.



Bretton Woods Konferansının da 1944 yılında BM tarafından düzenlendiğini anımsatan Stiglitz, günümüzde de BM'nin "yeni küresel mali kurallar hazırlama meşruyetine" sahip tek kurum olduğunu kaydetti.



Stiglitz bu kapsamda kuzeydeki zengin ülkelerin mali krizden kendilerini kurtarmak için gelişmekte olan ülkelerin aleyhine adımlar atamayacaklarını da belirterek, tüm ülkelerin bu noktada ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.



Toplantıya Japonya'dan katılan Prof. Dr. Sakiko Fukuda-Parr ise aynı kapsamda soruna küresel çözüm bulunmasının şart olduğunu vurguladı.

