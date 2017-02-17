Küresel krizler G20'nin gündeminde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Tillerson ile ilk buluşmasından sonra iki ülke arasında sıkı bir işbirliği için iyi bir zemin saptadıklarını söyledi. Rus Dışişleri Bakanı “Tüm sorunları çözmemiz beklenemez ama çıkarlarımızın örtüştüğü yerlerde ilerleme kaydetmemiz gerektiği konusunda mutabıkız” diye konuştu.

'Rusya Ukrayna'da yükümlülüklerini yerine getirsin'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Rusya’ya Minsk Barış Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerini hatırlattı. Tillerson “Yeni ortak noktalarımızı ararken, biz Rusya’dan Minsk Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerine uymasını ve Ukrayna’da şiddetin tırmanmasının önüne geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Amerikalı mevkîdaşı ile Suriye, Ukrayna ve Afganistan’daki anlaşmazlıkları ele aldıklarını, Tillerson’ın ABD’nin anlaşmazlıklara çözüm önerileri getirmeye hazır olduğunu, yeni Amerikan yönetimindeki tüm görev ve bakanlıklardaki atamaların sona ermesiyle Rusya’nın ABD ile bağlantılara geçebileceğini de kendisine söylediğini de aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson da "ABD'nin Rusya ile Amerikan halkının çıkarına olacak pratik alanlarda işbirliğine gitmeyi planladığını” vurguladı.

'Trump, Rusya ile sorunları gidermek istiyor'

Rus Interfaks haber ajansı, Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson’ın, Başkan Trump’ın iki devlet arasındaki sorunları gidermeye hazır olduğunu Lavrov’a söylediğini de bildirdi. Aynı ajansın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Trump ne zaman olanaklı görürlerse o zaman buluşacaklarını da duyurdu. Lavrov’un Tillerson’a, Astana’daki Suriye görüşmelerine Rusya’nın hazır olduğunu söylediği de ajanslara acil koduyla yansıdı.

Rusya, Beyaz Saray’dan yapılan Kırım Yarımadası’nın Ukrayna’ya geri verilmesi yönündeki taleplere öfkeli tepki göstermişti. Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ise Rusya ile tartışmalı bağlantıları nedeniyle hafta başında istifasını vermek zorunda kalmıştı.

Gabriel: Doğu Ukrayna'da silahlar tamamen çekilsin

Almanya ‘nın yeni Dışişleri Bakanı sosyal demokrat politikacı Sigmar Gabriel Moskova’nın Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı güçlere etkide bulunarak bunların Minsk Temas Grubu’nun üzerine anlaştığı, yoğun anlaşmazlık bulunan yerlerden silahların tamamen çekilmesini uygulamaya geçirmelerini istemişti.

Bonn'daki toplantının ev sahipliğini yapan Alman heyetinden verilen bilgiye göre Alman Dışişleri Bakanı Gabriel Rus mevkîdaşı Lavrov ile bu konuda görüşerek, Doğu Ukrayna’daki kırılgan ateşkesin güçlendirilmesi için böyle bir adımın gerekli olduğunu kendisine söyledi.

Sigmar Gabriel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile buluşmasında ise iklimin korunması konusunda Almanya’nın Çin ile daha sıkı işbirliğine gitmek istediğini söyledi.

Bonn'da yoğun güvenlik önlemleri

Bonn'da 2 bin polis memurunun yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen sanayisi gelişmiş 20 ülkenin dışişleri bakanlarının iki günlük buluşmasında serbest ticaret, para piyasalarının regüle edilmesi ve iklim koruması gibi konular da gündemde. Yarın ise Suriye'deki kanlı anlaşmazlık başlıca gündem maddesini oluşturacak. 23 Şubat'ta Cenevre'de Suriye barış görüşmelerine yeniden başlanması planlanıyor.

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